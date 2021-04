LAS GOLONDRINAS : Brigadistas del Servicio Nacional se declararon en estado de alerta y movilización

Ante la novedad de descuento de una suma no remunerativa que venían percibiendo en sus salarios y el no reconocimiento de la Central del SNMF Las Golondrinas dentro del organigrama institucional, a pesar de haber sido creada por ley el año 1996, los combatientes en asamblea se declararon en estado de alerta y movilización, solicitando la presencia de autoridades nacionales para expresarles el malestar y reclamo correspondiente, con intención de abrir el diálogo en busca de una solución.

La quita del monto no remunerativo, impacta en el sueldo mensual de los trabajadores de forma sustancial, ya que en su mayoría significa alrededor del 15 y el 25 % menos en el total de salario.

En ese sentido se graficó que un combatiente base, que expone su integridad física frente a la línea de fuego, estarían cobrando unos 52 mil pesos, y un chofer de autobomba su salario no llega a los 70 mil pesos.

Es válido recalcar que la Ley manejo del fuego 26815, fue en su momento elaborada y trabajada desde la Brigada Las Golondrinas, con el acompañamiento y asesoramiento de asesores legales y el poder político, el mismo que hoy desconoce su existencia.

Los trabajadores del SNMF señalaron que dicha ley en su Artículo 25 establece la existencia de Brigada Nacional Las Golondrinas, “Hoy cuando se nos dice que no existimos es totalmente erróneo e ilegal, porque se está pasando por encima de una ley; además de estar los trabajadores de la brigada certificados por el ministerio de trabajo de la nación como combatientes de incendios forestales. No pueden decir que la brigada no existe es la única del país desde el año 1996, estamos trabajando a nivel nacional e internacional”, afirmó uno de los voceros.

El desconocimiento de la existencia de dicha brigada implica dentro del convenio colectivo de trabajo homologado, que los combatientes no estén alcanzados por ciertos beneficios remunerativos por trabajo de alto riesgo e insalubre. Aunque también se reconoció que el convenio tiene otros aspectos que si son positivos.

Es por ello que los combatientes en pie de reclamo, exigen al Ministerio de Ambiente se reconozca el trabajo de brigadistas como de alto riesgo. “Somos los que exponemos el cuerpo en la línea de fuego. El convenio colectivo recientemente homologado, no reconoce la función que desempeñamos y el trabajo de alto riesgo, hoy es difícil decirlo, el piso salarial nuestro está por debajo de la canasta básica. Hoy tenemos una baja salarial importante que va desde el 15 % en adelante, y ya estábamos con un piso salarial demasiado bajo”, explicó un representante de los trabajadores.

“Veníamos siendo palmados en la espalda, nos decían que éramos los héroes del verano, y nos desayunamos hace dos días sobre la quita de la suma no remunerativa (pago en negro) en nuestros salarios. Hay una parte que nosotros quizás no supimos ver en el convenio colectivo, pero lo cierto es que lo que se va a traducir a fin de mes es una baja importantísima en nuestro sueldo “.

Desde el gobierno se argumenta que con el pase de órbita del SNMF desde el Ministerio de Seguridad al Ministerio de Ambiente, éste último no cuenta con los fondos suficientes para sostener el pago del monto no remunerativo en cuestión.

Así mismo en el marco de la conferencia de prensa que tuvo como objetivo informar a la comunidad, y visibilizar la situación laboral del sector, se advirtió que ante este escenario de reclamo laboral hubo alguna situación de apriete para callarlos.

Así mismo se adelantó que para el viernes 23 estaría prevista una reunión con autoridades nacionales del Ministerio de Ambiente de la Nación, de no concretarse la misma las medidas de reclamo se intensificaran .