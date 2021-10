Lago Puelo rindió sin objeciones ante Nación y Provincia los fondos destinados a los módulos de emergencia

Subsecretario de producción municipal de Lago Puelo, Néstor Vidal informó que tanto la auditoria nacional sobre los fondos destinados a los módulos de emergencia habitacional como la rendición ante el tribunal de cuentas de la provincia, fueron aprobados sin objeciones; solo se recibió algún tipo de observaciones menores sin relevancia, como la colocación de carteles de obra, los cuales no se colocaron por una cuestión de preservar a las personas.

Vidal subrayó, que no hubo ningún tipo de objeciones entorno al manejo de los fondos, salvo los tiempos de construcción.

Del Ministerio de Habitad intervino en el marco de la autoría con un abogado, una contadora y un arquitecto, con quienes se trabajó en terreno en los lugares en donde se colocaron los módulos y además de la presentación de informes y confección de planillas y exigidas en el marco de la respectiva rendición.

En tanto la rendición al Tribunal de Cuentas Provincial, tuvo relación directa con una denuncia “Se sorprendieron sobre todo por el trabajo realizado en terrenos con dificultad. Estuvieron ingenieros y contadoras peritos especializadas, no hubo objeciones; sí nos sugirieron un método de compras ya que teníamos un modo de compra que nos limitaba… el tribunal nos acompañó a resolver ese problema; no nos marcaron errores, sino que aportaron sugerencias para mejorar algunas cuestiones”, dijo Vidal.

El subsecretario, señaló que a raíz de la denuncia radicada, recién hace diez días el fiscal Meyer resolvió la devolución de las computadoras que habían sido secuestradas al área, quedando aún pendiente la entrega de los celulares. “Creemos que en este proceso de auditoria favorable, no va haber ningún inconveniente …”, esto implicó atrasos en las cuestiones administrativas y constructivas.

Néstor Vidal, informó que ya se terminaron y entregaron más de 40 módulos, en tanto se continúan resolviendo algunas cuestiones legales generadas con proveedores por personas que hicieron las cosas mal perjudicando a la gente, cuestiones que ya fueron debidamente denunciadas; al respecto dijo “Estamos demorados con las entregas de las ventanas, porque una empresa que tenía que hacer las llaves en mano tampoco cumplió. Ahora que ya se resolvió esto, estamos terminándolas rápidamente en un promedio de 10 módulos por semana”.