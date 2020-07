Lago Puelo: La concejal Jara afirma que nunca tramitó el IFE

El concejal titular Radical de Lago Puelo, Cristina Jara, acusada a través de video viralizado de forma anónima en las redes sociales de ser beneficiaria del IFE, afirma no haber tramitado dicha ayuda y entiende que hay una situación que merece ser investigada. La edil radicó dos denuncias, una ante el ANSES y otra ante la justicia Federal.

En dialogo con Noticias de la Comarca, Jara dijo “Hay una situación que merece una investigación, yo en lo personal me entero el sábado que cobraba el IFE,( por un video) . El lunes me tocó hacer las investigaciones del caso, ir al banco chequear movimientos de cuenta, no registra ningún ingreso como IFE, sí registra ingresos por 10 mil pesos en abril y junio, pero en calidad de asignación familiar que es lo que cobro históricamente mientras estaba en relación de dependencia, y hoy sigo percibiendo la asignación”.

Ante dicha situación, y la exposición pública viralizada, Jara radicó una denuncia online en la página de ANSES; y otra en la justicia federal legalmente denominada “acción de vindicación “, radicada a través de gendarmería por ser este el organismo auxiliar de fuero federal; debido a que aparece en el listado de beneficiarios del Ingreso familiar por Emergencia.

Jara hizo hincapié en afirmar “Yo no tramite el IFE, entiendo que para cobrarlo hay que hacer una gestión, yo jamás fui notificada de nada”. Señaló la edil para más adelante indicar” Como legisladora municipal percibo una dieta, a mi entender por ser un ingreso municipal, entiendo no me corresponde solicitar además otro ingreso al estado nacional”.

Ahora resta esperar la respuesta de ANSES, y que la justicia federal se expida al respecto.

Al ser consultada si cree que detrás de la denuncia pública realizada a través de un video, vislumbra alguna intencionalidad de espíritu político, la concejal radical indicó que “Todo lo que se hace el ser humano tiene un transformado político. Y obviamente esto tiene que ver con haber preparado un trabajo de investigación y gracias a ese video me entero que cobro el IFE, de otra manera no me hubiera enterado. La verdad que si alguien tenía prueba de todo en vez de haber hecho un video público, debería haber hecho lo que hicimos como bloque… presentarnos ante la autoridad correspondiente y radicar la denuncia, es lo que se hace en un estado de derecho en un marco democrático. En este caso es resorte de la justicia investigar este tipo de cosas, si alguien tenía esa información y no la denuncio es lamentable”.

Por otra parte Jara, aclaró que Roberto Santiago, el concejal suplente del radicalismo a quien también se hace mención en el video, por ser artesano y monotributista, y estar encuadrado dentro de los requisitos exigidos por ANSES, tramitó el IFE , le fue aprobado y lo percibe en el marco de la ley.

La “Luz” develará fuertes intereses económicos

Finalmente al solicitarle una lectura de las diversas situaciones políticas que se vienen dando con fuertes versiones que hablan de un posible plan destituyente apuntado sobre algunas intendencias de la Comarca, Cristina Jara advirtió que “ Hay una campaña de desprestigio muy fuerte a la institución, hacia los referentes no solo de acá sino también en El Hoyo y incluso en Epuyén; se está buscando desmerecer la tarea pública , es grave porque ya la gente tiene un descreimiento muy fuerte respecto a los políticos en general , es muy difícil que alguien crea que un político pueda ser honesto… uno trata de ser honesto desde su mirada ,su perspectiva , desde la lectura que hace de las cosas, o desde el momento que uno elige votar una ordenanza o no, aquí hay una tendencia al desprestigio porque de alguna manera hay un interés que va más allá de la cuestión municipal, seguramente un interés económico muy fuerte…seguramente en el transcurso del tiempo y los hechos irán demostrando llegando a donde debería llegar la- Luz – y que cada cosa se vaya esclareciendo” .