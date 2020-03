Lago Puelo: El municipio no adhirió a la resolución de cronograma de compras con DNI

En Lago Puelo a partir del fin de semana, según lo informado por el intendente Augusto Sánchez, se observó que el cumplimiento a la medida de aislamiento obligatorio ha ido aumentando. Así mismo indicó que el municipio de Lago Puelo no adhirió a la resolución nº 28/2020 que establece cronograma de compras por DNI, por lo tanto la misma no regirá en el ejido municipal.

Sánchez en diálogo con Noticias de la Comarca indicó “Venimos observando que el cumplimiento al aislamiento obligatorio ha ido aumentando durante el fin de semana; se respeta bastante las condiciones para ingresar a los comercios y las colas de espera con las distancias fijadas”.

Aunque señaló que hoy miércoles por ser día hábil hubo un poco más de movimiento en las calles, al tiempo que remarcó que en la esfera de la administración municipal se está trabajando con personal reducido, en pos de garantizar servicios básicos y la asistencia a los vecinos.

Adultos mayores angustiados

El mandatario municipal de Lago Puelo, subrayó que “la sensación que percibimos de los vecinos es de mucha responsabilidad, y angustia por parte de algunos vecinos adultos mayores que no saben cómo van a hacer con sus recetas el mes que viene… en su mayoría la preocupación está relacionada con los medicamentos”.

En ese marco se indicó que hay dos jóvenes a disposición de la atención especial para cubrir las necesidades de los adultos mayores, sobre los cuales hay un registro que con la contingencia se va actualizando.

Consultado Sánchez por la situación de la franja de personas trabajadoras del sector informal, dijo” Tenemos un universo de trabajadores informales relevado , en estas circunstancias el mismo se va actualizando, desde el municipio estamos tratando de planificar la asistencia con módulos de alimentos secos, para tratar que esos vecinos puedan quedarse en sus casas”.

Además Sánchez informó que ante la inminente llegada del invierno y con días algo más fresco, se está organizando para poder iniciar pronto con la distribución de leña.

Por otra parte al ser consultado por si habían recibido algún tipo de fondo especial nacional y/o provincial para afrontar la contingencia sanitaria por Covid-19, respondió que “Por el momento no… a nivel provincial se sacó un decreto que nos habilita a utilizar los fondos de kit escolares para poder armar módulos alimentarios”.

Gestionan micro para visitantes varados

Por otra parte Sánchez informó que en Lago Puelo hay unas 40 personas que no tienen residencia en la localidad que están esperando poder regresar a sus hogares, la mayoría a Buenos Aires , al respecto dijo “estamos viendo si podemos implementar junto con la localidad de El Hoyo, la salida como lo hizo El Bolsón de un colectivo para esos pasajeros”.

Abastecimiento y control de precios

En materia de abastecimiento de mercadería e insumos básicos Lago Puelo está estable, a pesar de que la llegada de proveedores por las circunstancias no es normal. En materia de control de precios el municipio lo está haciendo en la medida de sus posibilidades ya que para poder cuidar a los trabajadores se redujo la cantidad de personal, dejando el necesario para garantizar los servicios básicos y la atención a los vecinos más vulnerables. Respecto a los precios dijo que se han detectado algunos valores por sobre los establecidos para la canasta básica, en estos casos se advierte la situación al comerciante y se realizan las actuaciones correspondientes, pasando las mismas al tribunal de faltas que cuando retome las actividades deberá resolver.

Aunque Sánchez reconoció que en el rubro farmacia se han dado situaciones en la que los mismos comerciantes han mostrado facturas de proveedores con precios iguales o mayores a los establecidos en los precios cuidados; situación similar enfrentan algunos mercados chicos a la hora de reponer la mercadería. Lo que indica que el control debería hacerse también a mayoristas.

Resolución 28/2020

El intendente de Lago Puelo, confirmó hoy que el municipio no adhirió a la resolución 28/2020 que establece un cronograma de días por terminación de DNI para compras “ “ Nosotros vemos que por empezar genero confusión… no adherimos, en Lago Puelo no se va a estar implementando esa medida ” ,afirmó el mandatario.

Sistema de agua en las Golondrinas

En Las Golondrinas se pudo solucionar el problema registrado en las bombas que abastecen el sistema de agua potable, aunque Sánchez advirtió que hay algunas personas que tocan las llaves de paso que alimentan el sistema, distorsionando de esa forma su normal funcionamiento , por lo que llamó a los vecinos a ser solidarios con sus pares al aseverar “ los vecinos no tienen que tocar las llaves de paso porque generan dificultad al resto de los usuarios, esas llaves solo las debe manejar el personal de mantenimiento autorizado “ .

Es valido recordar que el fin de semana Lago Puelo decidió cerrar todos los caminos rurales de acceso a la localidad , quedando solamente habilitada la ruta nacional 40 sobre el limite interprovincial con El Bolsón-Rio Negro, con fuertes controles y restricciones de circulación.

“Esto va a salir bien pero con el esfuerzo de todos de quedarse en sus casas “

Finalmente hace llegar por este medio el siguiente mensaje a la comunidad “ Le pido a la población que se quede tranquila porque a medida que todos respetemos esta cuarentena obligatoria , va a dar buenos resultados, tenemos que confiar que las medidas son las correctas, Argentina se está anticipando a esta situación del virus mucho antes de lo que sucediera en otros países, estamos aprendiendo , tienen que confiar en que esto nos va a salir bien pero con el esfuerzo de todos de quedarse en sus casas”, sostuvo Augusto Sánchez.