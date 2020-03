Epuyén  “Cada día que pasa se complica la asistencia a familias, hay problemas con los débitos y el cajero automático está sin plata”

En diálogo con Noticias de la Comarca, el intendente de Epuyén Antonio Reato, describió la situación social de la comunidad en general como “cada día más complicada, sobre todo para aquellos que tienen changas y trabajan el día a día y que por las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio no están pudiendo salir a ganarse la diaria para poder vivir”.

Reato señaló que si bien están asistiendo a aquellas familias que menos tienen, se les hace difícil decidir y definir quién necesita y quien no “hoy la realidad nos indica que todos necesitan, el hecho de decidir es difícil… ya que no recibimos un solo peso de ningún lago, solo nos permitieron gastar lo que había para kit escolares en módulos alimenticios, un total de 150 mil pesos que no es suficiente”, sostuvo el mandatario municipal.

En materia de abastecimiento se nota algunos faltantes, y la situación se volvió aún más incierta con la nueva disposición del ministerio de seguridad (Resolución Nº 28/2020, que en su artículo 2 fija el día domingo para el abastecimiento de establecimientos comerciales.

Reato también informó que tienen agentes municipales recorriendo las calles y comercios, verificando y haciendo que se cumplan la distancia entre las personas y cantidad dentro de los locales; así mismo se realiza control de precios.

Sin plata en el cajero

El intendente de Epuyén Antonio Reato, además expresó su preocupación y calificó la situación como complicada ya que se ha registrado problemas en los débitos con descuentos mayores a lo consumido, a lo que se suma la falta de dinero en el cajero automático, lo que impide a la gente hacer retiros u alguna otra transacción por dicho sistema.

Ante el problema antes descripto, se informa a la población que en el caso de que se les cobre algún excedente en la compra con débito automático en los comercios, se debe realizar la denuncia al número 0810-999-2347 de la AFIP, ya que el Art 37 inc. C de la Ley N 25.065 establece que el proveedor está obligado a no efectuar diferencia entre las operaciones al contado y tarjeta de débito.

Servicios básicos

En materia de servicios básicos hasta el momento s e brindan sin problemas, si bien se registró la rotura de una bomba, pudo ser suplantada por otra.

La Municipalidad de Epuyén recuerda a la población que la recolección de residuos se realiza el día miércoles 25/03/2020 siguiendo lo establecido mediante Resolución N°113\2020 ,que restringe la frecuencia de recolección hasta el día 31/03/202).

Finalmente Reato, llamó a la comunidad a quedarse en casa, de esa forma entre todos nos cuidamos y colaboramos a evitar la propagación el virus, insistió el intendente.