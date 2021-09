Lago Puelo:  El Juez de primera instancia terminó rechazando pedido de vecinos de ordenar el retiro de fuerzas de seguridad en la zona de barrios populares

El representante legal de los vecinos del barrio popular Bosques al Sur, de Las Golondrinas, confirmó que el juez de primera instancia en lo civil de Lago Puelo, Dr. Guillermo Gregorio, rechazó mediante dictamen planteo y pedido presentado por los vecinos quienes decidieron apelar dicha determinación ante la cámara de apelaciones.

Edgardo Manosalva, adelantó que en las próximas horas se esperara la definición de la cámara de apelaciones.

El citado juez en su dictamen, sostiene que los hechos denunciados por los vecinos no son hechos actuales, entendiendo que esa amenaza inminente a la libertad ambulatoria no es tal, indicó el representante legal de la parte denunciante; por lo que entiende que los delitos denunciados tienen que ser investigado por la fiscalía.

Así mismo, sobre el pedido de retiro del grupo de seguridad instalado en la zona de Golondrinas, Manosalva indicó que el Dr. Gregorio sostiene que no puede hacerlo porque no es justiciable la facultad que tiene el ministerio de la provincia para disponer el destacamento de fuerzas policiales en distintos lugares; también el juez basa su dictamen en el informe realizado por la policía elevada por el comisario general, en el cual sostienen que son controles de seguridad normales, tras ocupaciones dadas posteriores al incendio y la necesidad de ordenar el lugar. A lo que el abogado en dialogo con el programa de radio nacional- zona de desconstrucción- añadió” El juez fallo únicamente basándose en el informe mentiroso del comisario Gómez”, al tiempo que indicó que “el juez no desarrollo la prueba de los accionantes, o sea que violó su deber legal de ser imparcial “, el letrado entiende que se analizó las pruebas presentadas por los vecinos en forma individual y no con como parte de un modus operandis integral y general de la fuerza de seguridad.

El Dr. Manosalva, sostiene que el informe del comisario general “es una mentira”, cuestión que fue observada en el recurso de apelación, para que los camaristas puedan evaluar la conducta procesal de la parte demandada.

Si bien Manosalva reconoció la celeridad con la que el Juez Gregorio, aprobó el habeas corpus preventivo presentado en su momento, fue crítico con el dictamen realizado.