Lago Puelo:  Adjudicatarios de loteo social reclaman la regularización de tierras

Hace más de un año, 125 familias beneficiarias de adjudicación de lotes sociales en un sector de Cerro Radal- Lago Puelo, esperan la regularización de la tierra, para poder acceder de forma real a la misma y avanzar en la búsqueda de solución habitacional, lamentablemente aseguran sentirse rehenes de una decisión política, que hoy estaría en manos de los legisladores chubutenses quienes tienen pendiente el tratamiento de un proyecto de traspaso de las tierras fiscales provinciales a dominio municipal. El intendente Sánchez, dijo que para urbanizar y avanzar en la construcción de viviendas es importante que ello suceda.

Cansados, preocupados y con una necesidad urgente de poder acceder a la vivienda propia, un grupo de los adjudicatarios decidieron hacer pública la situación, ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades municipales.

Además, advierten sobre el inminente riesgo de que los lotes en cuestión sean blanco de usurpación, lo que implicaría que el problema que hoy enfrentan se agudice aún más.

Los adjudicatarios, sienten que cuando hay personas que quieren hacer las cosas por la vía legal las trabas y tiempos burocráticos son muy grandes.

Ana Vanni y Martin Araujo expusieron la situación y su preocupación en relación al tema, aseverando que hay una ordenanza que les adjudica los lotes , pero en la vida real aún no tienen acceso concreto a la tierra.

Los beneficiarios accedieron a través de un registro único de demanda, mediante el cual se establece puntaje a los inscriptos, del análisis del mismo es que surgieron dichas adjudicaciones.

Vanni, sostuvo “Pasa el tiempo y vemos que no pasa nada… comenzamos a movilizarnos, a presentar notas al ejecutivo municipal, siempre vimos que solo se presentaban trabas en el camino de la regularización de las tierras, entre ellas un recurso de amparo interpuesto, el cual el municipio ganó “.

A lo que añadió “Nosotros pensamos que la traba legislativa está relacionada con que se solicitó muchas hectáreas de tierras fiscales, también sabemos que hay muchísimas internas en el municipio de Lago Puelo. Nosotros estamos de rehenes, esta tierra puede ser tomada en cualquier momento, estamos haciendo como de policía de tierras que aún no son nuestras, nosotros figuramos en una ordenanza pero no podemos hacer nada, solo pudimos limpiar los terrenos , y lamentablemente ingresaron a robar pinos oregon, alambrados , hubo varios intentos de toma, estamos en una situación de conflicto…nos sentimos totalmente a la deriva ” , aseveró la vocera de los vecinos /as preocupados y hasta desilusionados ante los tiempos que maneja el Estado para resolver este tipo de situaciones sociales, que no son para nada acordes con los de la gente.

Ana Vanni, le pide al gobernador Arcioni y a los Legisladores del Chubut que “ se pongan un poquito, en los zapatos de nosotros como pueblo, la verdad que Puelo, esta re parado no avanza, y no es por nosotros, porque vivimos laburando … y de repente se olvidan que este pueblito tiene necesidades, tenemos crisis eléctrica, crisis de agua , crisis de todo tipo… les pediría que se puedan fijar que somos muchas familias las que necesitamos; después del incendio quedó al descubierto todas las crisis que tenemos”.

“Nos mata la duda” dijo Martin

Martin Araujo, otro de los adjudicatarios, a su turno sostuvo “Además de la ilusión generada de tener un terreno propio, muchos vecinos empezamos a poner energía y plata sobre todo en limpieza y alambrado… nos queda esa sensación de que todo eso al final no sabemos en qué se va a convertir, esa duda generada nos frena… no sabemos qué hacer si invertir en materiales o no… tampoco es que nos sobra la plata para poder alquilar y construir a la vez…Nos mata la duda”.

“La urbanización y construcción de viviendas, requieren el traspaso de tierras “

Consultado el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, sobre el estado del proyecto en cuestión, explicó que “El tramite depende de proyecto de ley presentado por el gobernador a la legislatura en abril del 2021, el mismo no contempla solamente el traspaso de las hectáreas de estas familias, sino también el resto de las tierras que se venían trabajando ya desde el 2020 con la secretaria de bosques. En este caso puntual son 14 hectáreas”; a esto añadió “ y sí , es necesario que salga la ley, porque es uno de los requisitos que nos pide el ministerio de habitad de la nación, con el cual nosotros ya firmamos el convenio para la urbanización y después vendría construcción de viviendas”.

Ante dicho contexto el mandatario llamó a los vecinos a trabajar juntos para que ni bien iniciado el periodo legislativo provincial 2022, el proyecto sea tratado.

Consultado Sánchez por cuales son las trabas que demoraron el tratamiento del mismo, respondió que “Lo que nosotros hemos visto, es que van surgiendo algunas cuestiones técnicas administrativas que tienen que ver con un informe de catastro que viene demorado, la secretaria de bosques había detectado que dentro del proyecto elaborado por la provincia nos estaban cediendo tierras que eran propiedad privada, por eso se debió depurar el informe técnico, a lo que se suma la demora relacionada con el funcionamiento de la legislatura en el 2021”.

El intendente ratificó su compromiso de seguir insistiendo y conversando con los legisladores del frente de Todos y el gobernador Mariano Arcioni, por la importancia social que tiene que las tierras sean del municipio.