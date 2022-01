“El recurso humano de nuestra querida fuerza policial está intacto”, destacó Arcioni al presentar el nuevo diseño de la Policía Comunitaria

Se trata de una nueva herramienta de mediación comunitaria y policía de proximidad con los vecinos. Durante el acto, el mandatario provincial adelantó que “se encargaron 15 camionetas y 5 vehículos con lo que se continuará equipando a nuestra policía”.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presentó este jueves en Rawson el nuevo diseño de la Policía Comunitaria de la Provincia, como herramienta de mediación comunitaria y policía de proximidad. “El recurso humano de nuestra querida fuerza policial está intacto”, destacó el mandatario en su discurso durante el lanzamiento.

Participaron del acto realizado en las escalinatas de la Jefatura Policial, los ministros de Seguridad, Leonardo Das Neves, de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala, y de Educación, Florencia Perata; la secretaria de Articulación Federal de la Seguridad de la Nación, Silvia La Ruffa; el jefe de la Policía del Chubut, Víctor Acosta; el subjefe, Luis Cayupil y la Plana Mayor policial; la intendenta de Camarones, Claudia Loyola; funcionarios provinciales y fuerzas nacionales de seguridad.

“Es un recurso humano de excelencia”

En este sentido, Arcioni expresó que “para mí es un día muy especial, porque en dos meses la Jefatura se puso las instrucciones al hombro y hoy es una realidad, esa Policía Comunitaria que tiene que tener el contacto diario, conocer al vecino y por sobre todas las cosas, crear esa empatía con el chubutense”.

“Estamos en El Hoyo, Esquel, Trevelin, gran arte de la Comarca, en Trelew, Rawson, Comodoro Rivadavia, y con esto quiero decir que su responsabilidad es la de contener y estar atentos a los requerimientos de cada uno de los ciudadanos. Su función es el cuidado y seguridad de los chubutenses”, repasó el Gobernador.

“Está claro que en dos meses tenemos una nueva proyección de la Policía Comunitaria y eso lo que quiere decir es que el recurso humano que tenemos en nuestra querida Fuerza está intacto”, destacó Arcioni y realzó que “es un recurso humano de excelencia”.

A su vez, el mandatario precisó que “tenemos un Ministro de Seguridad que ustedes conocen por su anterior gestión en otras aérea, en estar presentes junto a cada requerimiento que necesitan los chubutenses. Siempre voy a destacar el recurso humano de nuestra policía, como también resalto que en los momentos más difíciles siempre estuvimos y hemos logrado hitos que fueron destacados”.

Por último, Arcioni adelantó que “hoy se encargaron las 15 camionetas y 5 vehículos con lo que venimos equipando todos los meses a nuestra policía. Por eso, quiero agradecerles a los efectivos de la Policía Comunitaria, y agradecerles por el compromiso que tienen con todos los chubutenses. Agradecer a toda la cúpula policial por el trabajo que vienen realizando”.

“Mejorar calidad de vida para todos los chubutenses”

Por su parte, el ministro de Seguridad, Leonardo Das Neves, agradeció al Gobernador “por esta mentalidad que nos ha puesto de trabajar en conjunto, y hemos podido formar un fantástico equipo de trabajo, porque la verdad que la interacción entre todos los Ministerios forja estas situaciones que generan una mejorar calidad de vida para todos los chubutenses, la cual es su mayor preocupación”.

Y añadió: “Por eso quiero agradecer particularmente al Ministro de Gobierno y a la Ministra de Educación porque estamos trabajando cosas en común, por más que dependan de un Ministerio Nacional, ya que ese trabajo en equipo es lo que nos fortalece”.

Para finalizar, el Ministro de Seguridad recordó que “el día que nos convocó el Gobernador nos dijo que lo más valioso y precioso que tiene esta Provincia, son los chubutenses, y no tengo ninguna duda de esas palabras. En eso nos hemos puesto a trabajar, en estar cerca de la comunidad y de saber que le pasa a cada uno de los chubutenses; porque la preocupación que tenemos en cada Ministerio, como nos pide el Gobernador, es la vida de cada uno de los chubutenses”.

“Fortalecer las áreas”

En tanto, la secretaria de Articulación Federal de la Seguridad de la Nación, Silvia La Ruffa, indicó que “en línea con lo que plantea el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, tomamos la iniciática de la Policía Comunitaria como una gran política pública que hace foco en la prevención y en la anticipación de los conflictos”.

“Vamos a emprender una tarea con el Ministro Leonardo Das Neves, de fortalecer las áreas de Gestión de Riesgo y de Protección Civil para garantizar la integridad física y la vida de las personas en todos sus aspectos”, explicó La Ruffa.

Policía comunitaria

La Policía Comunitaria nació en 1997 con diez integrantes por unidad. Hoy el área cuenta con divisiones en Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia, Esquel, Trevelin, Puerto Madryn y la Comarca Andina, con más de 150 efectivos policiales y el personal administrativo.

Con este nuevo diseño se busca volver a dar el valor a nuestra policía comunitaria a través de la proximidad y darle al vecino chubutense la posibilidad de encontrar la herramienta necesaria para la prevención del delito.

Al respecto, el jefe del Área Policía Comunitaria, Félix Cárcamo, sostuvo que “el primer objetivo fue que la línea de prevención tenía un solo camino y era la mediación comunitaria y la policía de proximidad”.

“Hoy la Policía Comunitaria pasaría a tener un rol importantísimo en el desarrollo estratégico en este diseño, y yo dije que no necesitaba escudos ni más armas, sino mayor recurso humano con perfil que tenga empatía y compromiso social para comenzar a proyectar los objetivos. Más que cantidad, necesitaba calidad de hombres y mujeres para proyectar los objetivos que ya empezamos a transitar”, repasó el funcionario policial”.

Y resaltó: “Es así que a las Divisiones de Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Esquel y Trevelin se le sumó un 70% del personal, y ante la necesidad de crear una nueva división en la Comarca, se puso en funciones la División de El Hoyo, la que tendrá también territorio en Lago Puelo, Cholila, Epuyén y El Maitén. Esto permitió aumentar los equipos para desplegar el trabajo en distintos barrios de cada una de estas ciudades”.

“Un honor pertenecer a la Policía del Chubut”

Jesús Ñonquepan, integrante de la Policía Comunitaria de Puerto Madryn comentó que “hace 12 años que estoy trabajando en la División y estamos trabajando puntualmente en los barrios periféricos de la ciudad. En un principio hacemos un trabajo de diagnóstico para detectar factores de inseguridad, el vecino nos cuenta cuales son las situaciones del barrio y trabajamos junto a ellos para llegar a la solución”.

“Somos policías convencionales también, actuamos en robos o en cualquier hecho que necesite de intervención. Eso no quiere decir que la Policía Comunitaria no interviene en otros casos que no sean de mediación”, detalló el agente y aseveró que “para mí es un honor pertenecer a la Policía del Chubut”.

