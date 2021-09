La Universidad del Chubut junto al Municipio de El Hoyo dicta curso en cuidados domiciliarios de adultos mayores con perspectiva asociativa

La Universidad del Chubut en coordinación con el municipio de El Hoyo, dictaran una capacitación en “Cuidados domiciliarios de adultos mayores con perspectiva asociativa”, la misma es de carácter gratuito y la certificación permitirá a quienes egresen acceder a una matrícula nacional.

COMPARTIMOS AUDIO ENTREVISTA CON MARIANA LOPEZ COORDINADORA ACADEMINA DE LA CAPACITACION EN REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD DEL CHUBUT



Mariana López, coordinadora académica del proyecto en representación de la Universidad, explicó que si bien esta capacitación se viene gestando desde el 2019, por la pandemia se tuvo que reprogramar y reformular contenidos, para poder dar inicio próximamente.

La misma se dictará en 8 módulos, más un taller de lineamientos de cooperativas.

El proyecto involucra a varias instituciones, entre ellas el CFI (Consejo Federal de Inversiones) como fuente financiadora, Universidad del Chubut, el municipio de El Hoyo, y la UNTREF-(Universidad Nacional de Tres de Febrero ) con el aporte de docentes.

López subrayó que el equipo docente está integrado por tres profesionales locales, a los que se suman otros de la zona de la costa del Chubut, de Esquel y de la UNTREF.

Así mismo se indicó que teniendo en cuenta la situación epidemiológica local, la mayoría de la propuesta se va a desarrollar de forma presencial, con algún soporte virtual para la realización de manera asincrónica, de trabajos que se suban a la plataforma. Al tiempo que aclaró “Podemos decir que va tener la modalidad de cursada bimodal “.

Mariana López, remarcó que el plus que tiene esta capacitación, es que quienes egresen del curso certificado por la Universidad del Chubut, van a poder gestionar una matrícula a nivel nacional, aseverando al respecto ” Esto es histórico, esto es muy importante y abre gran posibilidad laboral. Además, asegura derechos, por un lado el de los y las cuidadoras de profesionalizar una labor que muchos vienen haciendo, y por el otro lado brindar un derecho que tienen todas las familias de nuestro pueblo de recibir una atención específica y de calidad hacia sus adultos mayores”.

Esta capacitación tiene un cupo limitado de participantes , establecido en 40 personas. Está destinada a residentes de la localidad de El Hoyo, quienes tendrán prioridad, y de la Comarca Andina que tengan interés en formarse para tener una rápida salida laboral, por lo que habrá postulaciones con entrevistas para admisión que iniciarán la semana próxima, del 20 al 27 de septiembre.

Entre los requisitos principales para poder postularse, se pide acreditar los estudios primarios completos, se considerará la situación de vulnerabilidad laboral, y a cuidadoras y cuidadores que quieran profesionalizar su labor; si bien no hay límites de edad se apunta a fortalecer el trabajo y el arraigo de los más jóvenes, ya que dentro de los objetivos planteados es brindar un espacio de formación laboral a nuevas camadas etarias.

López, resaltó que, si bien en la Comarca Andina se han dictado capacitaciones similares, es la primera vez que se dará un curso con certificación universitaria con acceso a matricula nacional.

El lanzamiento formal de la capacitación en “ Cuidados domiciliarios de adultos mayores con perspectiva asociativa”, se realizó el pasado lunes y estuvo encabezada por el intendente de El Hoyo Rolando “Pol” Huisman , junto a la secretaria de desarrollo social Tatiana Rodríguez y la coordinadora académica Mariana López; tres cuidadoras de las Casas Tuteladas de la Municipalidad y personal del Hospital Rural de El Hoyo que serán docentes de la capacitación.

Además se contó con la participación de manera virtual de la rectora de la Universidad del Chubut, Graciela Di Perna y el vicerector, Fernando Menchi; la Coordinadora del Programa Salud y Economía Social, Marina Veleda y la referente de este programa en Esquel, Ingrid Ruscitti; y Jorge Bragulat, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

En la ocasión Huisman sostuvo “Queremos que quienes se dedican a estas tareas de cuidado tengan derechos y no sea un trabajo precarizado”, además de hacer hincapié en que el foco está puesto en generar trabajo en la Comarca a través del cooperativismo y mejorar la calidad de vida de los adultos y adultas mayores con la atención integral de su salud.

Por su parte la rectora de la universidad Graciela Di Perna, señaló que “El Hoyo es un Municipio con mucho compromiso con la comunidad y la Universidad estará ahí, al lado”.