Huisman sobre PASO 2021: “ La que ganó las elecciones es la pandemia”

El intendente de El Hoyo, ante lo sucedido en las urnas el pasado domingo a nivel provincial y nacional, aseveró que la pandemia fue la ganadora, al tiempo que reconoció que los resultados a nivel nacional reflejan una gran disconformidad. Aunque subrayó que a nivel local el candidato del Frente de Todos al que apoyan ganó .

En ese sentido en dialogo con Noticias de la Comarca sostuvo “Evidentemente hay una gran disconformidad con lo que nos está pasando, nosotros estamos trabajando por la vida que queremos , y la vida que queremos no está llegando en el tiempo que quisiéramos…”

A lo que agregó “Esto tiene mil explicaciones, pero nosotros desde la política no estamos para dar explicaciones estamos para dar respuestas. Tenemos que terminar de entender el mensaje de las urnas”.

El intendente al momento de ampliar su lectura, no escatimo en remarcar que “lo que es una certeza es que todos los oficialismos perdieron todas las elecciones en el mundo, tanto de izquierda como derecha, la que ganó las elecciones es la pandemia, porque es la que realmente genera esta bronca , por una u otra manera de salir de esto”.

Huisman se encargó de subrayar que a nivel local la propuesta del Frente de Todos encabezada por Linares, ganó ; y hubo un empate técnico con Juntos por el Cambio no solo en la localidad, sino también a nivel distrito Cushamen.

En su análisis el intendente, recordó que la situación económica social que se atraviesa a nivel país, está directamente relacionada con” las dificultades que nos deja el gobierno de Macri, con la deuda inflación y después la pandemia , armó un laberinto complicado”, a lo que añadió “ gran parte de la sociedad la está pasando mal, la inflación es problemática los precios y la relación con los salarios también. Nosotros estamos en contacto todos los días con vecinos y vecinas, y también nos rompemos la cabeza para resolver eso.”.

Para más adelante mostrarse confiado en que esa situación se empieza a revertir, destacando que a nivel local eso se nota con gestiones que se vienen trabajando desde hace muchos meses y ahora se empieza a ver la bajada de fondos nacionales.

Así mismo Huisman valoró los cuidados accionados por el gobierno nacional ante el contexto de Pandemia, y los esfuerzos para vacunar a la mayor parte de la población. “Quizás nos lleva un tiempo ver y valorar eso, cuando volvamos a laburar y se ponga en marcha lo que mejore la economía en relación a los salarios y costos de vida. Yo creo que podemos dar vuelta la elección en noviembre…”, reflexionó el mandatario municipal de El Hoyo.

Consultado por el crecimiento reflejado en las PASO por el frente de Izquierda Unida, Huisman dijo “En tiempos de estos malestares cosechan todos, menos el oficialismo… siempre la Izquierda hizo buenas elecciones en las intermedias y sobre todo en las PASO, después cuando más serias se pone la elección menos cosecha”.

Finalmente Rolando “Pol” Huisman, indicó que este lunes los intendentes del Frente de Todos mantuvieron una reunión por zoom, en la que se realizó un análisis de los resultados de cada uno en su territorio, los datos varían en porcentajes y participación de electores y tendencias de votos, las estadísticas que surjan de esos análisis permitirán proyectar estrategias y un panorama de lo que está disponible para noviembre. Además, adelantó que la próxima semana tienen previsto encontrarse en Rawson para apoyar el tratamiento legislativo del proyecto de renta hídrica, y hacer seguimiento de varias gestiones en marcha.