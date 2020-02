La senadora Nancy González  se expresó a favor de la despenalización del cannabis para uso medicinal

En su estadía en la localidad de Lago Puelo durante el fin de semana, la senadora nacional por el Chubut Nancy González, acompañó la realización de Curso Express sobre Cannabis Medicinal y Encuentro de abordaje sobre políticas de género .Respecto a la crisis económica provincial, dijo no haber tenido la oportunidad de reunirse con el equipo del gobernador Arcioni, aunque aclaró que desde una oposición sana están dispuestos a colaborar.

Cannabis medicinal

Lago Puelo fue epicentro de jornadas encabezada por la ONG Mama Cultiva, ocasión que tuvo como finalidad multiplicar el conocimiento sobre los usos y casos relacionados con el cannabis, y compartir experiencias de vida en relación al uso medicinal del cannabis. La propuesta que se desarrolló en el marco de la fiesta nacional del bosque, contó con el apoyo y acompañamiento de la senadora nacional Nancy González.

La senadora además llegó a Lago Puelo, con un equipo interdisciplinario para políticas de género.

La legisladora en diálogo con Noticias de la Comarca, destacó que ambas jornadas fueron coordinadas con el intendente Augusto Sánchez y su equipo de gobierno.

Respecto al cannabis para uso medicinal, la senadora sostuvo “creo que tenemos que trabajar y escuchar todas las posturas, los que están a favor y los que están en contra, esa es la mejor manera que uno tiene para poder tomar una postura, nosotros estamos totalmente convencidas que estos talleres y capacitaciones se tienen que dar a lo largo y ancho de toda la provincia”.

González a favor de la despenalización

Consultada por si confía en que este año se pueda avanzar en la discusión política y aprobación de la despenalización del cultivo de cannabis para uso medicinal , respondió “ Yo confió en que la ley de despenalización de uso medicinal pueda suceder, éste es un tema difícil que divide a la sociedad como otros temas, pero creo esto que sucede en estos encuentros, en donde la gente cuenta sus experiencias de vida es positivo , acá no hablamos de un cannabis por placer estamos hablando de un cannabis por problema de salud. Si ese aceite le está haciendo bien a un niño o niña… a una persona enferma, ¿cómo vamos a ser tan inhumanos y no poder darles una legislación que los ampare y de la tranquilidad? En este caso a papas que cultiven su planta, produzcan su aceite y curen a sus hijos”, sostuvo González.

En referencia al Encuentro desarrollado sobre políticas de género, la senadora subrayó que el mismo fue dictado por gente que integra su equipo de trabajo que está muy comprometida e involucrada en el tema, y la llegada a Lago Puelo, es a raíz de una charla con el intendente Sánchez quien le planteo que sus dos ejes fundamentales en la política de gobierno son la discapacidad y el género.

Crisis provincia

Consultada la senadora nacional del Chubut Nancy González (Frente de Todos), por su relación con el gobierno provincial frente a la crisis económica financiera que afecta fuertemente dos sectores como la salud y la educación de los chubutenses, la legisladora dijo “ Estamos dispuestos … no a cogobernar, porque somos oposición una oposición sana, pero si estamos dispuestos a colaborar , no he tenido oportunidad de reunirme con el equipo del gobernador, si existe la posibilidad me reuniría no tendría ningún problema, yo creo que aquel que no colabora para sacar la provincia adelante es porque no quiere a la provincia del Chubut . Acá las campañas políticas se terminan el día de las elecciones, se cerró la urna a las seis de la tarde y todos tenemos que pensar en lo que viene después…que es sacar una provincia, una ciudad o un país adelante”, subrayó Nancy González.