La derrota del cachetazo  : Massoni presentó la renuncia

En Chubut Federico Massoni, Ministro de Seguridad , tras la derrota en las urnas como candidato a senador nacional, en donde la fuerza oficialista quedó en cuarto lugar, puso a disposición del gobernador su renuncia.

Massoni, describió los resultados obtenidos como “Un cachetazo en la frente que nos debe despertar y cada uno debe tomar su propia decisión”.

Al igual que Puratich, candidato a diputado nacional , ambos pusieron a disposición sus respectivas renuncias como ministros, aunque hay que decir que su par de salud , y no así el titular de seguridad, recibió el agradecimiento del propio gobernador durante su discurso tras conocerse los resultados eleccionarios

En un escenario político que ubico a Chubut Somos Todos como tercera fuerza política , el Ministro Massoni, en su análisis sostuvo en dialogo con Telam, “Sacamos 14.000 votos menos que en las PASO y eso no tiene explicación, y si dijimos durante la campaña que nuestra candidatura es la gestión, no queda otra que ponernos a disposición del gobernador”

Al tiempo que añadió que “somos oficialismo y nos tenemos que hacer cargo, porque podemos echarle la culpa a la polarización nacional, pero eso es mirar para otro lado”.

Así mismo Massoni, entiende que no hay que buscar culpables, sino hacerse cargo remarcando que la lista 160 del oficialismo provincial chubutense se compuso por ministros, secretarios de estado y por la actual diputada nacional Rosa Rosario Muñoz.