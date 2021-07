La Cámara de Turismo de El Bolsón plantea que la decisiones políticas sean analizadas de forma integral y que no pase solamente por la “ Economía Vs. Salud “

Desde la Cámara de Turismo de El Bolsón, ante la situación que vive no solo este sector, sino otros rubros que hacen al desarrollo de la región y sus habitantes, piden que las decisiones políticas que se tomen sean analizadas de forma integral, y que la discusión no sea solo “economía vs salud”.

Karina Bayon, presidenta de la Cámara de turismo de El Bolsón, junto a Cristal Gutiérrez , vicepresidenta, en conferencia de prensa dieron detalles interesantes de un informe realizado bajo el título “El trabajo es salud”-Todos Somos Esenciales-, el cual refleja los efectos de las restricciones aplicadas por el gobierno de la República Argentina en el marco de la pandemia , poniendo énfasis en 10 áreas o categorías de actividades comerciales.

Bayón, respecto a las entrevistas realizadas y resultados volcados en el citado informe señaló “Básicamente resaltan la importancia y el rol esencial que cada una de las personas tiene al desarrollar distintas actividades que hacen al sustento económico pero también a la dignidad y desarrollo de una vida en armonía. Es importante que cada uno pueda desplegar su trabajo porque hay otro que necesita de ese espacio, para sentirse funcional y prevalecer … como ser humano. Cuando vemos esto del trabajo vs. Salud – nos estamos olvidando de un montón de focos que el ser humano necesita intercambiar- “, aseveró.

Por su parte Gutiérrez, valoró que esta posibilidad de generar documentos e información pueda servir como suministro en la toma de decisiones, además de enriquecer el archivo de historia y desarrollo de la cámara de turismo como así también la historia de toda una comunidad.

Al tiempo que entiende que la actividad turística va a ser el eje fundamental de reactivación económica, cuestión que ya se está viendo a nivel mundial.

Por otra parte, advirtió que, en El Bolsón, el rubro alojamiento refleja un impacto en cuanto a la cantidad de camas disponibles, que pasaron de 5.800 a 1.800 plazas en la actualidad. Las razones responden a que varios los prestadores han decidido cambiar de rubro y o pasar del alquiler temporario/turístico, al alquiler permanente.

Entorno a la situación actual, la vicepresidenta dijo “Estamos ante una situación muy crítica, donde en términos de desarrollo de la región hemos retrocedido a la década de 1980 y hay que ser conscientes de que llevará mucho tiempo volver a posicionar el destino, ponerse de pie y estar a la altura cuando la situación global mejore”.

El informe presentado, en uno de sus párrafos especifica que “En el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, hay distintos aspectos del circuito productivo que es importante describir y evaluar como insumos para la toma de decisiones. La peculiar situación de aislamiento social merece abordarse en toda su complejidad. La combinación entre la crisis económica preexistente y la emergencia sanitaria por el COVID-19-19 agrega complejidad a la nueva crisis que generan las medidas tomadas por el gobierno nacional. La discusión no debe ser, economía vs salud”.

Al tiempo que se sostiene que la Comarca Andina Del Paralelo 42 resulta ser un claro ejemplo de la impericia, imprudencia y negligencia del estado por atacar a las actividades productivas y comerciales, en vez de aumentar la capacidad hospitalaria que, dicho sea de paso, hace mucho tiempo que debió actualizarse acorde a la población local.

Dicho trabajo cuenta con el amplio apoyo de las distintas cámaras de turismo y comercio de la comarca y asociaciones como el GESTUR.

Así mismo Cristal Gutiérrez subrayó “este informe a lo que apunta es que analicemos las políticas de forma integral. No estamos hablando de no restricciones, estamos hablando de analizarlas mejor y sentarnos todos juntos a buscar de esa vuelta según la realidad cambiante que estamos teniendo”.

Para más adelante añadir que “Estaría buenísimo que en las altas esferas de decisión se toe en consideración, pero es un informe totalmente abierto… lo hemos distribuido a todos nuestros contactos, porque este es un llamado a la conciencia a despertar a todas la comunidades para que al que le sirva lo tome y siga sumando a esta construcción y entre todos podamos encontrar una solución”, sostuvo la vicepresidenta.