El Bolsón-Causa Yegua » Bonita- : Se imputó a un hombre por abigeato agravado y actos de crueldad sobre los animales, y le impusieron prisión domiciliaria

En audiencia realizada vía zoom se formularon cargos a un hombre por un hecho que constituye el delito de abigeato agravado y haber cometido actos de crueldad sobre los animales; ocurrido el 22 de junio en la localidad de El Bolsón. Se le impuso además dos meses de prisión preventiva domiciliaria.

En esa fecha, el acusado junto a otras personas aún no individualizadas, entre las 15:00 y las 19:00 horas en un predio baldío se apoderó ilegítimamente de una yegua de 3 años, pelaje bayo, orejana con crin larga, pata izquierda color negra y resto blancas, que se encontraba pastando. Luego, según la acusación la habrían trasladado al domicilio del imputado, lugar donde fue ultimada en forma cruenta, aplicándole cortes con cuchillo en su lomo y cuello, y golpes en la cabeza.

Finalmente faenaron el animal de forma clandestina con el fin de comercializar su carne; violando además de esta forma, las leyes de maltrato animal y las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal.

Describió el representante del Ministerio Público Fiscal la evidencia que sustenta este legajo, informe de la División Judicial e Investigaciones de la Policía de Rio Negro de localidad de El Bolsón, que dan cuenta la existencia de de filmaciones de cámaras de seguridad, acta de allanamiento realizado el día 29 de junio donde se secuestro un cuchillo y ropas asociadas al hecho investigado.

Otro allanamiento y su correspondiente acta, donde se colectaron elementos cortantes, vestimentas y calzado, como aquel realizado en el predio que es propiedad del imputado donde se secuestró una soga con manchas de sangre y dentro de dos pozos de desagüe, hallaron la cabeza del animal faenado y una pata, entre otros elementos que se cuentan en el legajo.

El defensor oficial penal que asistió al hombre, no manifestó cuestionamientos a la formulación de cargos ni al plazo requerido, pero expresó alguna observación en cuanto a la calificación. En referencia a la medida cautelar, pidió que la modalidad de cumplimiento sea en un domicilio y con dispositivo de monitoreo electrónico.

El Juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos por el delito de abigeato agravado en concurso ideal con actos de crueldad sobre los animales y violación de reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal, como co-autor, de acuerdo a lo normado en 167quater inciso 6 y 206 del Código Penal en función de la ley 3959 Ley de Policía Sanitaria Animal y artículo 3 inciso 2 de la Ley 14346, Malos tratos y actos de crueldad a los animales y leyes provinciales.

Impuso dos meses de prisión preventiva modalidad domiciliaria con tobillera, atento a los riesgos procesales presentes en particular el entorpecimiento a la investigación de este hecho, hasta ese momento permanecerá alojado en una Unidad Policial.