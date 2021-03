La cabeza del incendio originado en Mallín Cumé ingresó a Chubut

El siniestro ígneo con origen registrado el domingo en el sector de Mallín Cumé, ingreso la tarde de ayer lunes a jurisdicción chubutense, por el sector de estancia “El Boquete”, en donde el fuego tomó varias forestaciones adultas y destruyó un galpón. Aún no ingresa al ejido municipal de El Maitén, el jefe de operaciones del SPMF indicó que no hay población en riesgo.

Al frente del operativo desplegado por brigadistas del servicio provincial de manejo del fuego dentro de nuestra jurisdicción provincial, se encuentra el Jefe de Operaciones Jorge Bonansea, quien confirmó esta mañana que la cabeza ya ingreso a Chubut, el fuego se encuentra dentro de la superficie de estancia el boquete, en donde quemó varias forestaciones adultas, al igual que en la zona de Mallín Cumé.

El SPMF de Chubut, trabaja desde el domingo en la zona y para la jornada de hoy despliega cuadrillas formadas por unos 40 brigadistas de todas las delegaciones Norte dependientes de la secretaria de bosques, en tanto sobre la media mañana de hoy (martes)se sumarán 10 combatientes provenientes de la provincia del Neuquén , informó Bonansea

La jornada de combate del domingo, estuvo marcada por fuertes ráfagas de viento, que rondaron los 90 km/h, impidiendo la operatividad área, lo que provocó que el fuego en aproximadamente 10 horas avance unos 11 km en línea recta desde la estancia Mallín Cumé, en dirección a El Maitén-Chubut.

Para el día de hoy a partir de las 14 horas están pronosticados vientos que podrían alcanzar, los 80 km/h manteniéndose hasta casi la media noche, por lo que el plan de combate aéreo según se adelantó está previsto desplegarse durante la mañana de hoy hasta alrededor de las 13 hs. con base en el aeroclub El Maitén.

Al recurso humano se suma todo el equipo material que disponen las brigadas del SPMF de la zona norte.

A este incendio que se originó en entre la provincia de Rio Negro muy cerca del límite de Chubut, territorio al que ingreso la tarde/ noche de ayer lunes, se suma al combate del fuego personal del SPLIF El Bolsón y Bariloche, del SNMF, Parques Nacionales, Ejercito maquinaria de la Administración de Vialidad Provincial y la Dirección de Vialidad Nacional, y con medios aéreos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. También participan del operativo Defensa Civil de Chubut, el municipio y bomberos de El Maitén, como así también bomberos de El Hoyo y El Bolsón, en tanto los demás cuarteles de la zona se mantienen en alerta.

Chubut: No hay población en riesgo

Consultado Bonansea, si el casco urbano de la localidad de El Maitén corre riesgo, respondió que “No corre riesgo, el fuego jamás entraría al pueblo, ya que se construyeron varios cortafuegos que van a hacer difícil el avance, dentro del ejido municipal podría llegar a ingresar, pero no al ejido urbano; no corre peligro la población ni algún poblador…” , aclaró Jorge Bonansea a modo de llevar tranquilidad a la población.



Parte de situación ígnea Cuesta del Ternero – Splif Rio Negro

Este lunes se destinó al evento ígneo, unos 150 combatientes, de organismos provinciales y nacionales, además de una flota aérea de tres aviones hidrantes y dos helicópteros. Sumando en tanto una cantidad importante de unidades y equipamiento de combate para la operatividad terrestre, de Splif El Bolsón y Bariloche, SNMF, Bomberos de El Bolsón y El Maitén, Vialidad Nacional y municipio de El Maitén.

Dada las condiciones meteorológicas reinantes con viento predominante, durante la primer jornada del domingo, el fuego avanzó rápidamente arrasando unas 1200 hectáreas de arbustal, pastizales, bosque nativo e implantado; en tanto hasta ayer a la noche la superficie afectada alcanzaba las 1450 hectáreas, según informe del SPLIF.

Las tareas del lunes estuvieron enfocadas en la contención de la cabeza del incendio seguido por el flanco derecho y zona de inicio. Además se intervino en focos surgidos en diferentes sitios y con mayor probabilidad de propagación.

Para hoy se informó el despliegue operativo de más de 80 brigadistas que trabajaran en distintos puntos de las zonas identificadas como sector 2, 3,4 y 1 , este último sector de inicio del incendio. El resto del personal realizara recorridos y monitoreo de puntos calientes.