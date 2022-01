Incendio Lago Martin :  Brigadistas denuncian que las viandas llegan crudas 

La situación fue hecha pública y visualizada por parte de delegados de ATE representantes de los brigadistas que combaten el incendio desatado hace ya un mes y medio en Lago Martin, en jurisdicción de Parque Nacional Nahuel Huapi, en la pcia de Rio Negro. En los últimos días se conocieron imágenes de viandas de sándwich de milanesas de pollo crudas, además advierten que han recibido además” pan con moho y carne con sabor avinagrado”.

El dirigente gremial Juan Sepúlveda, ante la situación insostenible y preocupante que viven los combatientes que enfrentan día a día el voraz incendio, señaló a la prensa que “Mis compañeros la están pasando muy mal, el silencio era por respeto por la situación, pero hay desorganización desde el primer día. Ahora, con el agravante de trabajar mal, los compañeros no comen porque la comida llega a destiempo o es horrible o no está en condiciones para llevar un bocado a la boca, no llega cocida. Las cuadrillas que estuvieron cercanas a los pobladores pudieron comer porque los mismos vecinos les brindaron comida”.

El estado de la vianda quedó registrado en un video este jueves, por Gonzalo Keogan (Canal 4 El Bolsón), en donde una de las combatientes muestra “una milanesa cruda casi por completa. Es así la mayoría de las veces”, detalló.

El vocero de ATE, sostuvo que hay cosas que no se pueden tapar, y responden a la desorganización; a lo que añadió “Cuando el incendio ya está explotado, no hay horario de trabajo, mientras la luz y la seguridad lo permiten, se continúa con las tareas, aunque seguridad no han tenido”.

En el contacto con los medios, además preciso que a la cuestión alimentaria, se suman la crítica situación laboral que se viene reclamando desde hace mucho tiempo, cuestión que a pesar de estar cumpliendo y trabajando duro en el combate de las llamas , no han dejado de visualizar, en esta ocasión con pancartas que cuelgan en los móviles , exigiendo ser reconocidos con pago por tareas de alto riesgo y jubilación anticipada .

Además, aseveran que en medio de tanto caos, no existe un plan y por lo tanto “no se puede prever nada. Se hace lo que se puede, poniendo lo mejor porque es nuestro trabajo. Pero esto no se acomoda, ya está, quizás lo vaya a acomodar la naturaleza con el tiempo”.

Sepúlveda, en comunicación con el programa “Chocolate por la noticia”-, en referencia al accidente sufrido por uno de sus compañeros apenas comenzó el fuego que ya destruyó más de 5 mil hectáreas de bosques nativos: “Nunca más va a poder ser brigadista, ese es el resultado de trabajar en malas condiciones. Con una lesión de ese tipo, ya no podrá cargar cosas o caminar por la montaña, porque se le va a romper la pierna nuevamente. Tendrá que tomar algún puesto que no signifique peligro”, recalcó.

(Imagenes gentileza de Gonzalo Keogan)