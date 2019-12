Impulsan proyecto de creación de «Casa de Partos Comarcal»

Un grupo de vecinos de Lago Puelo, iniciaron un camino de visibilización de una problemática que afecta a mujeres y familias de la zona, relacionada nada más y nada menos con el nacimiento y la llegada de un nuevo ser al mundo. Se puso en marcha una cruzada de recolección de firmas, la idea es llegar a las 10 mil como mínimo.

Maite y Luz se acercaron a la redacción de este medio para difundir y poner en el tapete y la discusión pública una problemática relacionada con “ el derecho en la atención básica de la salud sexual reproductivo de las mujeres, tener un lugar donde parir con una mirada de tiempos fisiológicos, esto es que se respeten los tiempos de esa mujeres que llegan a trabajo de parto, los tiempos del bebe, la posición que la mujer quiera parir… el pedido nuestro a la comunidad es que nos aunemos porque este derecho no se está cumpliendo, no solamente en Lago Puelo también pasa en El Hoyo, Epuyén , hoy si uno tiene domicilio en estas localidades se debe enfrentar a la problemática de ¿adónde voy a parir?”, subrayó Luz.

En un camino de visibilización y proyección de la creación de una “Casa de Partos Comarcal” , es que un grupo de personas se involucraron en la problemática, iniciando una cruzada para juntar 10 mil firmas que den fuerza a la iniciativa; y en forma paralela trabajan en la conformación de una fundación cuyo nombre ya está definido “ Ñuke Mapu” ( madre tierra) .

Entre los fundamentos del proyecto, se cita cuestiones de disponibilidad en los hospitales público de la Comarca de recurso humano profesional, advirtiendo que la especialidad de ginecología solo hay una en El Maitén por lo que la atención no puede garantizarse; las distancias a recorrer, las condiciones climáticas reinantes en otoño e invierno, el mal estado de las rutas, el desarraigo que genera ir a parir lejos de casa y la familia, por lo que entienden y consideran que las opciones que hoy el Estado ofrece no son válidas , ya que las mismas vulneran derechos sexuales y reproductivos.

Por lo que , quienes impulsan la propuesta se preguntan ¿ Que mayor violencia institucional que no haya un lugar público donde las mujeres puedan parir?, ¿Que las mujeres no tengan opción de elegir donde, como y con quién parir?. Estas distancias y sus desafíos implican no solo el tiempo de traslado durante el trabajo de parto, también para cada uno de los controles durante el embarazo, además del desarraigo en las familias, angustia durante el embarazo de no saber si van a poder acceder a la atención oportuna, y con quien y donde se atenderán, sumado a la imposibilidad económica de sostener el tiempo de estadía previo y posterior al parto, los trámites de inscripción del neonato y control post parto. Esto ha derivado en que la Comarca Andina cuenta con más del 10% de nacimientos domiciliarios. En su gran mayoría planificados por las familias pero sin la asistencia profesional adecuada.

Ante la problemática, consideran que alguien tiene que empezar a hacerse cargo de la situación, es por ello que se comenzó a transitar por un camino fijándose como meta la creación de una casa de parto comarcal, considerando en principio como posible ubicación estratégica la localidad de El Hoyo. En ese marco Luz sostuvo “Sentimos la necesidad de hacernos cargo de esta problemática. Las planillas de firmas las tenemos en varios puntos en El Hoyo, Lago Puelo , Epuyén y Cholila. También estamos pensando en hacer algo más masivo vía online” ; a lo que agregó “Este pedido va al estado municipal, provincial y nacional , nace de nosotras ciudadanas/os de acá, creo que debería ser un pedido de todas y todos más allá de la edad”.

Planillas para firmar en los siguientes comercios

En El Hoyo, quien desee acompañar con su firma la propuesta pueden pasar por los siguientes comercios : Punto sur indumentaria deportiva ; Fiambrería Jamón del medio (1/2); Agencia de quiniela 8008 ; Tienda Ross ; Frutería y verdulería Tom y Cherry, y Panadería y Pizzería El Molino .

En Lago Puelo en : La Gráfica; Biblio popular; La Municipalidad; Kiosco la Isla en Isla Norte; Olafito; Sechu.

A todo esto Maite, aseveró “Sabemos que a donde nace una necesidad hay un derecho. La iniciativa tiene como objetivo contar con un lugar en donde las mujeres puedan parir en una casa de partos. Es una necesidad no solo de la mujer sino de la familia. Cuando nacemos en libertad … científicamente está comprobado que es como llegamos al mundo , como nos marca la mirada de ese bebe con la mamá y su relación con la sociedad” . “Lo que buscamos es que la mujer tenga una atención integral, desde sus primeros meses de embarazo con continuidad hasta el parto, y siguiendo luego con el bebe. Si la mamá y la familia conocen a la partera, llegado el momento de parto todo es más natural y fisiológico y más sano “.

¿ Qué es una casa de partos ?

La Casa de Partos en un espacio de bienvenida para las mujeres embarazadas y sus familias. Es una Casa en el corazón de la comunidad. Esta instalación, está inspirada en el domicilio y preparada para realizar seguimientos de maternidad completo con el fin de preservar el carácter íntimo, familiar y humano. En la casa de partos, las embarazadas y sus familias se benefician de un seguimiento global que comprende el embarazo, el parto y el periodo postparto hasta el mes y medio (modelo en continuidad de cuidados). El ambiente físico de la casa y el equipamiento que se encuentra favorecen y protegen el desarrollo natural y fisiológico del embarazo, el parto y la bienvenida del recién nacido. Es el lugar privilegiado para el desarrollo de la práctica de la partería, la formación y la investigación.

Una Casa de Nacimientos es un estilo de vida que responde a las necesidades de la comunidad dentro de la cual se instala, allí se desarrolla una visión social y cultural del nacimiento que reconoce que este le pertenece a la mujer y su familia. Las familias juegan un rol de primer plano en el desarrollo y vida de casa a fin de sentirse “como en casa”.

Casa Comarcal

La casa de partos Comarcal, es una opción basada en guías de salud pública, donde las mujeres que transitan un embarazo saludable o “de bajo riesgo” pueden dar a luz en un contexto de cuidado perinatal que conduce a satisfacer las necesidades fisiológicas, psicológicas, emocionales y espirituales de las madres, los recién nacidos y las familias.

«Las directrices proponen un acercamiento holístico al parto, en el que la madre tenga preeminencia» , que en la mayoría de los casos no necesita de intervención ni tecnologías complejas, de aquel bajo porcentaje que puede presentar una desviación o complicación que hace necesaria «entre un 10 y un 15% de los partos según recomendación OMS»; y allí bienvenida la intervención médica más compleja.

En este contexto, para la atención de estos casos, que así lo requieran, se contempla un convenio con el hospital de El Bolsón en primera instancia, donde se pueda trabajar en red, y a mediano plazo la construcción de un hospital zonal comarcal, también en El Hoyo con nivel II de atención, reza textualmente uno de sus párrafos la fundamentación del proyecto.

Proyección de “PARIR” Documental y debate

El viernes 03 de enero a las 19 horas, en la casa de la cultura de Lago Puelo, se va a proyectar “PARIR” un documental de un documental de Florencia Mujica, con posterior charla debate. Se contará con la presencia del Licenciado Obstetrico Francisco Saraceno , egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde también es docente, y hace 14 años asiste nacimientos planificados en domicilio. “No es una modalidad, se trata de garantizar derechos de recién nacidos y recién nacidas y de las mujeres durante la gestación, durante las consultas, en el nacimiento y todo lo que tiene que ver con el puerperio. Acompañarla con la información y que la mujer pueda elegir”.