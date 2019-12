Concejal de Lago Puelo fue víctima de un hecho violento de inseguridad protagonizado por una joven pareja

La madrugada del viernes (13) un concejal de Lago Puelo, fue víctima de un hecho de inseguridad ocurrido en la ciudad de El Bolsón, protagonizado por una pareja de jóvenes que le robó el auto, lo maniató, amenazó a punta de arma blanca y abandonó en la ruta 40 en dirección norte, en paraje Los Repollos.

La víctima del hecho violento, es Ángel Gangemi, quien la madrugada del viernes pasado vivió una situación en la que sintió miedo a que lo mataran.

En dialogo con Noticias de la Comarca, el concejal si bien dijo “Creo que fue un hecho aislado… quiero creer que fue un hecho de inseguridad; Por el hecho de que yo me manejo en el ámbito de la política también se puede entender que detrás de esto allá alguna cuestión”.

En ese contexto advirtió que le llama mucho la atención “La rápida reacción de algunos medios de difusión más que nada en redes sociales, en facebook truchos y portales que se arrojan ser informativos que rápidamente toman , tergiversan y hablan de una noticia que no se condice con lo que sucedió”.

Gangemi dijo “Yo creo que si la noticia tenía un título… es que fui víctima de un hecho de inseguridad en la comarca, y no lo que pusieron y manifestaron algunos medios de comunicación”.

La verdad es que yo estaba en un local de El Bolsón al que había ido con un amigo, se me acercó una pareja que manifestó conocerme, sospeche que podía ser alguien de la zona que había conocido en todo este tiempo de campaña, pero no los recordaba. Charlamos no más de 5 minutos en el local en donde me encontraba”.

Alrededor de las 05 de la madrugada, Gangemi se dispone a retirarse del Local, encontrando a salida la misma pareja, y el muchacho le pide si los podía acercar hasta el barrio Lujan “porque no tenían batería en el teléfono ni medios como transportarse”, a lo que accede iniciando ahí el corto viaje en el que fue víctima de un robo violento del automóvil Clío de su propiedad y pertenencia personales.

Al relatar el hecho “Sam” Gangemi cuenta: “ Cuando pasamos el barrio y me dijeron que el camping en donde se alojaban estaba más adelante empecé a sospechar que era algo peligroso, continúo algunos km y les hago alusión que tenía poco combustible y que ya me tenía que volver, hacemos unos km más y cuando me detengo con el auto, el acompañante de la chica que iba en el asiento de atrás- se ve que esto ya estaba preparado- me pone un cuchillo en el cuello me pide que entregue todas mis cosas de valor y me dicen que es un asalto. Amenazándome todo el tiempo de muerte, al salir del auto la femenina me ata los brazos por detrás, todo el tiempo pinchándome con el cuchillo el cuello. Antes de irse me cortan los cordones de las zapatillas y me amenazan de que si denuncio ellos saben dónde viven mis hijas y mi familia”.

Fue así que los delincuentes huyen en el auto en dirección a Bariloche y Gangemi fue abandonado en la ruta 40, en la que por fortuna a los pocos minutos pasó un vecino de Lago Puelo que lo reconoció y lo auxilio, pudiendo desde la casa de un vecino alertar del hecho a la policía y gendarmería. Los organismos de seguridad montaron rápidamente un amplio operativo rastrillaje, en el que lograron cerca de las 07 horas ubicar el auto abandonado en el acceso de ingreso a Lago Sttefen, aunque no pudieron dar con la pareja de delincuentes, que huyó llevándose pertenencias de la víctima ( documentación del rodado, DNI, dos juegos de llaves del auto, cargador, teléfono celular etc) .

Los investigadores intervinientes en el hecho, denunciado por Ángel Gangemi ante la Unidad 12 El Bolsón de policía de Rio Negro, trabajan sobre las huellas e indicios relevados del escenario de hallazgo del rodado e imágenes de cámaras de seguridad.

El concejal indicó “Esperemos que en los próximos días haya un avance en la investigación, lo cierto es que me pegue un buen susto, me llevaron mi DNI, imagínate ahí figura mi domicilio, amenazaron a mi familia… fueron dos noches que mis hijas no durmieron en casa, sumado a esto el tratamiento que algunos medios le dieron a la información. Esto me paso a mí, le pudo haber pasado a otra persona, llama mucho la atención la mala leche que tienen algunos portales para destruir la imagen pública de las personas”; al tiempo que se encargó de desmentir que esa noche andaba de copas y fue víctima de engaño por la mujer miembro de la pareja que los investigadores de la causa están tratando de identificar y dar con su paradero.