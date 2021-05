Hospital Zonal de Esquel : Sigue con camas ocupadas al 100%

Así los confirmo directora asociada Patricia Laborde, quien le pide a la gente más joven “que se cuide”, al tiempo que señaló que hay personas más jóvenes internadas por Covid, particularidad que se está dando en todo el país con la llegada de la segunda ola.

En un escenario sanitario complejo, Laborde indicó que constantemente se va reestructurando el espacio y el recurso humano .

Asi mismo informó que si bien hasta el momento nunca hubo que denegar na internación, advirtió que preocupa porque no se vé una disminución de pacientes internado, “el covid está afectando a gente más joven. Ellos no la están pasando tan bien y tuvimos que lamentar el deceso de personas jóvenes», reconoció.

El hospital zonal de Esquel necesita terapistas, la reestructuración de espacios llevó a que haya pacientes internados en distintos lugares del nosocomio .

La directora asociada Dra Patricia Laborde en su mensaje a la comunidad sostuvo con insistencia “ Les pido por favor que se cuiden en todos los aspectos. No hay cirugías, excepto de urgencia. Si tienen que operarse no tenemos quirófano. A los adolescentes les pido encarecidamente por favor que no se reúnan. Lamentablemente ya no es una gripecita, es una afección que siempre fue grave en personas mayores y hoy también afecta en forma grave a los jóvenes».

(Fuente: EQS)