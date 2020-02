  García desde Lago Puelo destacó el potencial económico que genera el turismo en la provincia del Chubut

El Ministro de Turismo de Chubut, Néstor García, en el marco de su visita y acompañamiento a la comunidad de Lago Puelo, durante la Fiesta Nacional del Bosque, puso en alto la industria turística como la gran generadora de las economías regionales y provinciales, al tiempo que instó al sector privado y al estatal a comprometerse a proteger los espacios naturales y destinos con responsabilidad.

García, al resaltar al turismo como la única actividad que derrama en el territorio el 100% de los recursos económicos recaudados , generadora a nivel provincial de mano de obra temporaria de unos 4000 puestos de trabajo y otros 8000 fijos a lo largo de año . En ese sentido comparó la industria sin chimeneas, con el sector de la pesca y el petróleo al sostener que de dichas actividades “el 63 % del capital generado se va al extranjero o a los grandes centros nacionales”.

Para más adelante instar a proteger el recurso turístico, ya que la provincia cuenta con un gran abanico con diversos y atractivos escenarios “ porque es el capital más grande que tenemos, Chubut es sumamente grande, indudablemente Lago Puelo con el resto de los destinos del interior son parte de ello, tenemos más de 70 lagos en nuestra provincia , escenarios maravillosos únicos , tenemos que cuidarlos y empezar a desarrollarlo, tenemos que diagramar al turista, porque también el turista es el local, en esto no hay que tener mezquindades porque la naturaleza no se termina entre El Hoyo y Lago Puelo , no existen límites y líneas que marquen el fin de una naturaleza, nadie se roba un turista, el turista es libre de accionar”.

Además el Ministro destacó que emociona el saber que la mayoría de los destinos han alcanzado esta temporada el 95% de ocupación, para más adelante sostener “por eso yo les digo tenemos un gran desafío y una gran economía que es la que va a fortalecernos… que es la economía turística”.

El Ministro de Turismo del Chubut representó al gobernador junto a otros funcionarios del gabinete provincial, en la Fiesta Nacional del Bosque en Lago Puelo, acompañando una serie de actividades oficiales, tales como la inauguración de una rampa para personas con discapacidad en la costa de Lago Puelo para un mejor y accesible uso de la silla anfibia; y la entrega de aportes del Ministerio de Familia durante el acto oficial realizado en las instalaciones del edificio municipal.

Tras dicha actividad la comitiva provincial recorrió junto al intendente Augusto Sánchez, el predio festivo en donde se emplazó por las calles céntricas un interesante paseo de stands de artesanos y productores, y un atractivo patio de comidas y bebidas de elaboración artesanal.