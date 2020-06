Familiares de víctimas de hechos violentos sienten que el ser pobre condiciona su derecho a la justicia

Sandra Oyarzo , vive en un barrio de Lago Puelo, y el 6 de junio de 2017, recibió la peor noticias de su vida, su hijo Mauricio Burgos había sido asesinado, hoy a tres años de su muerte sigue pidiendo justicia. Desde el grupo Justicia Comarca insisten que el ser pobre pone a las personas en una desigualdad ante la ley y condiciona su derecho de acceso a la justicia .

Este año, con la particularidad de tener que cruzar clandestinamente el Paralelo 42º bajo condiciones climáticas adversas, para poder reunirse con el grupo Justicia Comarca , que la esperaba para visibilizar como tantas veces un reclamo de justicia , exigiendo que de una vez por todas los dos hermanos asesinos de Mauricio, Karin y Braian Millan cumplan su condena en la cárcel.

En ese marco se recordó que desde mayo del 2019 están condenados a 12 años de prisión, pero a pesar de ello aun caminan libre por las calles.

Tanto Sandra Oyarzo como los condenados por el homicidio, viven en Lago Puelo, como el hecho de violencia extrema ocurrió en El Bolsón, más precisamente en el predio del club de rugby” Los Jabalíes”, todo el proceso judicial se llevó bajo los estrados de tribunal rionegrino.

Si bien los dos hermanos fueron encontrados culpables y condenados a 12 años de prisión, el proceso penal se extendió por las distintas etapas de apelación, profundizando aún más el dolor de la familia de la víctima que hace tres años revive cada día la muerte de Mauricio Burgos.

En el marco del reclamo expresado el pasado jueves, Sandra expresó que si bien hay un dictamen de la corte suprema que ratifica la condena, aún habría un papel pendiente para que la misma se efectivice. “Me duele que el fiscal hoy no me haya atendido, me siento desamparada, pareciera que se están riendo de nuestro sufrimiento “, insistió Sandra Oyarzo.

Por su parte el referente del grupo Justicia Comarca, Luis Albornoz, en contacto de prensa sostuvo “El argumento que siempre nos explican son los tiempos procesales, que para el ciudadano de pie significan tiempo de esperar la justicia por la muerte de un hijo o un hermano”, remarcando que en el caso de la familia Oyarzo lleva más de tres años esperando que se resuelva, y mientras tanto observa y se cruza en la calle con los homicidas libres.

Una vez más, Albornoz en su reclamo subrayó “ En El Bolsón somos ciudadanos de segunda . Al ver la realidad nos sentimos parias porque si sos pobre la justicia no existe. Los tribunales quedan lejos y los jueces jamás vienen, es doloroso reconocerlo, pero no todos somos iguales ante la ley. Si tenes plata para pagar un buen abogado, será otro cantar”.



Presunto abuso a menor aún sin juicio

Durante el encuentro también la madre de un menor presuntamente abusado por un gendarme, aseveró que aún esperan la realización del juicio “ es muy triste tener que pasar por cada una de estas etapas. Cuando uno hace una denuncia nunca imagina todo el tiempo que lleva el proceso. Lo más triste es saber que este hombre sigue perteneciendo a la fuerza de seguridad , aun cuando fue trasladado y cumplió una prisión domiciliaria en Bariloche”.

Homicidio reciente

También participó del pedido de justicia la hermana de Sergio Alberto Salazar(20), quien fuera asesinado recientemente en Barrio Industrial de El Bolsón .

La hermana de la víctima recordó entorno al hecho “Para la justicia están todos los elementos que vinculan a esta persona con el caso-Dijo en relación al único detenido e imputado en el hecho-“

Al tiempo que hizo un llamado a los testigos pidiendo que digan todo lo que vieron, aunque reconoció que no quieren hablar por miedo a represarías. Al respecto Luis Albornoz insistió en que “ Acá es fundamental no tener temor de hablar para sacar a las manzanas podridas del barrio , que tanto daño nos hacen y se están llevando la vida de nuestros hijos”.