Familiares de Franco Gavilán piden que no liberen a su asesino

Familiares de Franco Gavilán, un joven asesinado en enero 2017 junto al grupo Justicia Comarca, le pide a la justicia que el único detenido en causa siga preso. Esto surgió tras la posibilidad de que Mátlaszuk quede recupere la libertad bajo juramento con el aporte de una caución económica.

Dicha posibilidad movilizó nuevamente un reclamo de justicia frente a la oficina fiscal de El Bolsón, marco en el Luis Albornoz, referente de justicia Comarca, indicó “Hoy pudimos conversar con el doctor Lozada y él nos confirmó que de parte de la fiscalía se había fijado una caución económica de $500.000 para que esta persona pudiese obtener la libertad. Fuimos anoticiado de que la cámara aceptó la postura de la fiscalía. Así que este joven que es el único que fue encontrado culpable y queda detenido continuará en prisión; nosotros esperamos que no logre reunir ese dinero para la caución, para que siga detenido porque él fue el que disparó contra Franco Gavilán”.

Como en otras entrevistas Albornoz, hizo hincapié en la desigualdad que tienen los ciudadanos de El Bolsón ante la justicia rionegrina, en relación al acceso a la justicia, tras la cual los familiares tienen que estar y seguir de cerca, cuando ésta “debería ser una ayuda y no una carga. Tenemos una justicia tardía -franco Gavilán espera justicia Todavía. Hay una persona que dio la orden que hoy está en libertad y tiene nombre y apellido”.

Mariela hermana de Franco añadió “Todo el tiempo sentimos esa desigualdad que hay entre los ciudadanos comunes y los que tienen que estar detenidos, todo el tiempo se siente esa impotencia… es todos los días revivir lo mismo “, dijo la mujer con la vos entrecortada por la angustia al borde del llanto.

La familia Gavilán está esperando desde hace casi un año se fije fecha para un nuevo juicio.

Albornoz a esto indicó y que sepan siempre que “A nosotros no nos mueve el odio ni el rencor, pero si la memoria, la injusticia, y que sepan que la memoria de nuestros seres queridos están presente siempre por todos los que esperan justicia”

Así mismo se recordó que hace más de un año y medio se solicitó una reunión al Superior Tribunal de Justicia, que aún no se ha podido concretar “nosotros sentimos que a los jueces no los alcanzamos ni con una caña, a nosotros nos separan 130 km para poder acceder a los tribunales en Bariloche”.