Epuyén: Vecinos cuentapropistas reclamaron al intendente que los deje salir a trabajar para poder llevar comida a sus hogares

Vecinos autoconvocados de la localidad de Epuyén que necesitan salir a trabajar para poder seguir viviendo y llevando la comida todos los días a la mesa de sus hogares, en el marco de la cuarentena, le plantearon al intendente la difícil situación que atraviesan pidiéndole que los acompañe en flexibilizar las actividades en la localidad. En su mayoría son cuentapropistas que se ven imposibilitados de cumplimentar los requisitos para inscribirse en la plataforma digital de servicios, ya que la realidad de la Comarca y la de esa localidad, difiere en demasía con la de las grandes ciudades.

“No necesitamos que nos den comida, ni plata, necesitamos que nos dejen poder salir a trabajar”, coincidieron los vecinos presentes en pie de reclamo frente al mandatario municipal.

Más de medio centenar de vecinos y vecinas, trabajadores en su mayoría informales en diversos rubros, tales como cosecheros de mosqueta, albañiles, carpinteros, alambradores, peluqueras , artesanos entre otros se reunieron en el salón cultural, pidiendo que a nivel local se comience a flexibilizar los permisos para poder salir a trabajar.

“A los mosqueteros no nos tienen en cuenta”

Torres, es un padre de familia que se dedica desde hace 7 años a la cosecha de mosqueta, con eso vive durante todo el invierno, posibilidad hoy que dada la situación de emergencia sanitaria y las disposiciones de la cuarentena, se les tornó prohibitiva dado que no se le permite salir junto a su esposa a cosechar.

En contacto con este medio el padre cabeza y sostén de familia aseveró “A los mosquetero es algo que no tienen en cuenta ni el gobierno, ni las autoridades del pueblo, ni mucho menos el gobernador debe conocer. Nosotros hace más de siete año que cosechamos mosqueta y la vendemos para ganarnos un mango y pasar el invierno, y así no ser una carga para acción social municipal. Hoy no podemos salir a trabajar, no podemos andar escondidos trabajando porque nos cobran multa y nos sacan lo poquito que tenemos que es el auto”.

A esto añadió” estamos pidiendo que el municipio nos facilite salir a cosechar y que al comprador de mosqueta de la comarca, que es el secadero de Radal, se le permita venir a comprarnos”.

Así mismo el hombre advirtió “ nos queda un mes y unos 20 días de temporada de cosecha, si no levantamos la cosecha no van a poder comer nuestros hijos, y a nuestros animales que tenemos para consumo no los vota poder alimentar…”

“Rogamos que mañana nos den una respuesta, no solamente nosotros estamos en esta situación desesperante, acá hay albañiles, peluqueros y otros tantos… es mucha gente la que está perdiendo todo”, aseveró Torres.



“ No queremos comida, ni plata , queremos que nos dejen trabajar”

Por su parte Ramón Valenzuela, un reconocido albañil de la zona venimos en consonancia con el mosquetero, planteo la necesidad de que el municipio los habilite para poder trabajar, ya que él en lo personal tiene trabajos pendientes a finalizar y así poder cobrarlos. “No queremos que el municipio nos de comida, tenemos los brazos sanos y capacitados para trabajar, y queremos hacer lo único que sabemos hacer que es en nuestro caso albañilería y carpintería”, insistió al tiempo que dijo que de la reunión se va esperanzado que en las próximas horas el intendente pueda darles una respuesta concreta y positiva que les permita salir a trabajar.

El rubro de la construcción además enfrente el problema de desabastecimiento de materiales ya que no se le permite el ingreso a los corralones que venden y distribuyen en la Comarca, el principal con casa central en la ciudad rionegrina de El Bolsón.

El intendente Antonio Reato por su parte se comprometió a evaluar la situación junto a la autoridad policial local, que es la que en definitiva controla y hace cumplir las disposiciones provinciales , gracias a cuyo trabajo estricto en la localidad no haya ningún caso ni siquiera sospechoso . Reato se comprometió a trabajar de forma personalizada el caso de cada uno de los vecinos , sobre todo aquel que no pueda obtener el permiso provincial . La idea es ir flexibilizando de forma ordenada y controlada las distintas actividades, aunque advirtió que los vecinos tienen que entender también que la situación sanitaria que se vive cambia en el día a día .

Reato reconoció que a nivel local, hay una cantidad importante de trabajadores informales a los que los ayudaría mucho poder ser beneficiarios del IFE-Ingreso Familiar de Emergencia-, en ese sentido supongo que vamos a tener que hablar un poco mas con Nación. » Esperemos que desde nación se sigan flexibilixando las actividades, aunque sabemos que por mas aplanada que este la curva tenemos que seguir cuidándonos, la cuarentena no se va a terminar en corto plazo, porque de esto no se sale de un momento para otro , tenemos la esperanza que despacito se vaya controlando…» dijo el intendente de Epuyén.