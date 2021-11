EPUCOOP: Asamblea Anual Ordinaria

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Telefónicos y Otros Servicios Públicos y Sociales de Epuyén Ltda. En

cumplimiento de lo establecido en la Ley 20.337 y el Estatuto Social, CONVOCA a los/as señores/as asociados/as a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día sábado 18 de DICIEMBRE del 2021 a las 10:00 hs.

ORDEN DEL DÍA

1- Elección de dos asociados, para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario, acuerden y firmen el Acta respectiva.

2- Motivo de la no realización en término de la Asamblea anual ordinaria, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 29 cerrado el

30 de abril del 2020.

3- Designación de dos (2) socios/as para constituir la comisión escrutadora.

4- Elecciones de Consejeros titulares y suplentes, cantidad a definir por la Asamblea, debido a la situación pandémica de público

conocimiento.

5- Elección de 1 Sindico Titular y 1 Síndico Suplente. Debido al protocolo requerido por el Hospital y la Municipalidad, se deberá

respetar los siguientes puntos.

a- Las personas deberán mantener, entre ellas, una distancia mínima de un (1) metro.

b- Las personas deberán utilizar tapaboca.

c- Se deberá ventilar el ambiente en forma adecuada y constante.

d- Las personas deberán higienizarse asiduamente las manos, teniendo a disposición desinfectante a base de alcohol. A los fines del conocimiento de los señores/as asociados/as, se transcriben los Artículos pertinentes al Estatuto Social:

Art. 32: “Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiesen reunido la mitad más uno de los Asociados”.

Art. 34: “… Tendrán voz y voto los Asociados que hayan integrado las cuotas sociales suscriptas, o en su caso estén al día en el pago de las

mismas. …”. Los documentos a ser considerados por la Asamblea se encuentran a disposición de los/as señores/as asociados/as en la sede de EPUCOOP Ltda., en el horario de 09:00 a 13 y de 15:30 a 19:00 hs., de

lunes a viernes.

Saludos cordiales y esperamos contar con su presencia.

Consejo de Administración