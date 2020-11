En las próximas horas el intendente de Cholila informará si la localidad al final abre o no las puertas al turismo Comarcal

Hoy en Cholila el intendente Silvio Boudargham mantuvo una reunión con el concejo deliberante, ante la preocupación de prestadores por la postura ejecutiva de no adherir a la apertura turística Comarcal anunciada por el gobierno de la provincia; posteriormente hizo lo propio con el COEM local; mañana habia prevista una reunión en Epuyén con autoridades sanitarias de área programática Esquel, que en principio se habría suspendido. El mandatario municipal indicó que “esta decisión apertura de la comarca no fue consensuado no se consultó opinión, entiendo que con otros colegas tampoco”; en las próximas horas podría estar anunciando finalmente la decisión de abrir las puertas locales al turismo interno de la Comarca de los Andes.

Boudargham indicó las decisión final se va a definir en base a las indicaciones de salud. Al tiempo que insistió que a nivel local todo los controles y las restricciones mantenidas hasta el momento se tomaron pensando siempre en resguardar la salud de la gente.

Además el mandatario municipal, señaló que en la Comarca no hay mayores problemas con el virus, ya que la situación de Esquel y Trevelin estaría controlada, al tiempo que insistió en que “no estamos en contra de esta apertura comarcal, esto va a depender de estas reuniones y en base a lo que salud diga se va a decidir, pensando en que la decisión sea la mejor . Tenemos que ir pensando en el 4 o 5 de diciembre cuando teóricamente se podría llegar a darse una apertura provincial”.

Silvio Boudargham le pidió un poco más de paciencia a los prestadores que están ansiosos para que la actividad se abra, al sostener “pido paciencia, esto es un paso a paso, tenemos una localidad con un porcentaje alto de adultos mayores… yo los voy a cuidar; de alguna forma van a poder volver a trabajar”.

Positiva reunión con el HCD por la apertura de turismo

En tanto del el HCD de Cholila se informó que en la reunión llevada a cabo con el intendente , se plantearon los siguientes temas :

-Comarcal: adherir a la habilitación del turismo comarcal y la circulación entre localidades Los temas planteados por los ediles fueron:

-Apertura de la misma comarca, sin ser necesario el permiso de circulación.

-Actividades Locales: habilitación de deportes al aire libre, actividades culturales, ferias de artesanos y productores.

-Ampliación de horarios para: restaurantes, bares, rubro gastronómico y comercios en general, circulación local incluida las reuniones familiares.

-Retén de Ingreso y Egreso a la Localidad: ampliación del horario, y continuidad del registro de personas que ingresan y egresan a la localidad; ingreso al Parque Nacional

-Los Alerces sin permiso de circulación.

-Protocolo de Apertura para los Prestadores Turísticos: trabajar en la confección de un protocolo para el desarrollo del turismo en nuestra localidad adelantándonos a próximas etapas de apertura del turismo intercomarcal e interprovincial.

La reunión fue calificada como muy positiva, ya que se pudieron plantear y analizar dichos temas , apuntando a arribar a acuerdos siempre priorizando el cuidado de salud de la población, y apelando a la responsabilidad social de las personas en relación al cumplimiento de los protocolos .

En ese marco se espera que en las próximas horas o a más tardar mañana sobre el medio día el intendente Silvio Boudargham , esté informando sobre las medidas acordadas.