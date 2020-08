En Lago Puelo amplían posibilidades de acceso al gas natural

Días atrás se concretó la primer conexión domiciliaria, a la red de gas natural ampliada en Barrio Isla Norte; en tanto se encaminan otras conexiones con beneficia sobre 14 familias que harán realidad su derecho de acceder al servicio mejorando sustancialmente su calidad de vida.

Carola Salguero, secretaria de gobierno del municipio de Lago Puelo, tras poner en valor la importancia de que cada vez más familias puedan acceder al servicio de gas natural, puntualizó “Estamos con varias obras en proyecto, con nuevas redes y ampliación en varias manzanas. También hay un plan de conexiones domiciliarias, dividido en beneficiarios que pueden pagar en cómodas cuotas un plan accesible, y los beneficiados sociales imposibilitados de pagar una cuota mensual”.

A lo que la funcionario municipal añadió “ El potenciar la accesibilidad al gas natural,seguramente va a impactar para el invierno que viene en la cantidad de personas que necesiten la asistencia del plan calor”.

Control transporte urbano

Salguero además informó que reactivado el servicio de transporte urbano en el ejido municipal de Lago Puelo , “ el mismo está siendo monitoreado por personal del equipo del departamento de tránsito, encargados de tomar la temperatura a pasajeros, tarea que es posible realizar gracias a la adquisición reciente de material para realizar este tipo de tarea; además controlan que el distanciamiento entre los pasajeros se mantenga y se cumplan el resto de las medidas preventivas “, para en el mismo sentido añadir “ La empresa tiene muy buena predisposición para que este tipo de tarea pueda ser realizada, durante todo las franjas horarias que demandan los recorridos diarios; que van de las 19 hasta el último micro 21 horas”.

También se recordó que los agentes municipales de tránsito, fueron capacitados por el hospital local encargado de instruirlos con el objeto de prevenir cualquier tipo de situación riesgosa que se pueda dar si no se tienen en cuenta los recaudos necesarios recomendados para cuidarnos y que por protocolo se vienen practicando desde el inicio de la pandemia.

Adhesión al DNU 641/20

La secretaria de gobierno municipal de Lago Puelo, además informó la adhesión al decreto nacional Nº 641/20, que prohíbe reuniones sociales y familiares , Carola Salguero indicó “ consideramos que dentro de todo en Lago Puelo no hay circulación y no hay casos de covid, esto no significa que estemos exentos de tenerlos ; el adherir a este decreto nacional es volver a retomar el camino de la prevención, se anularon festejos familiares, las reuniones del domingo, cumpleaños, encuentros sociales; pero hay actividades que continúan y que son las que cuentan con protocolos presentados , aprobados y monitoreados por el municipio”.