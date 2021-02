En El Hoyo con el arribo de una nueva tanda de vacunas se completará la vacunación al personal de salud y a adultos mayores de las casas tuteladas

El director del hospital de El Hoyo, Lic. Febo Sosa, informó que esta semana se espera la llegada de un nuevo lote de vacunas Covid 19, las cuales están destinadas para completar la vacunación al total del personal de salud y los adultos mayores alojados en las casas tuteladas.

AUDIO ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DEL HOSPITAL RURAL DE EL HOYO LIC FEBO SOSA👇👇

Así mismo se adelantó que posteriormente y con el arribo de otra tanda de vacunas, se dará inicio al cronograma de vacunación a la población, empezando por los adultos mayores de 70 años con factores de riesgo,

Para entrar en el listado de personas que recibirán la vacunación contra el covid 19, las o los interesados mayores de edad deben ingresas a la página: www.vacunate.cubut.gov.ar.

El director del hospital, señaló que sabiendo las características y problemas de comunicación y dificultades que varias personas tienen para el acceso a internet y el manejo de herramientas digitales, el sector de trabajadoras comunitarias del hospital local cuentan con el registro de personas que recibieron las vacunas antigripal el año pasado, y previo consentimiento de éstas, procederán a realizar la inscripción online de las mismas. Igualmente aquella persona que desee inscribirse y no sepa cómo, y/o quiera asegurarse que se lo haya inscripto puede tomar contacto con el agente sanitario de su barrio/ paraje o con el hospital rural local sector de trabajadoras comunitarias.

El sistema de selección de personas que irán recibiendo la vacuna contra el coronavirus, lo realiza la misma plataforma online de forma automática en base a los datos cargados de las personas inscriptas. Es así que las partidas de vacunas que vayan llegando ya vendrán acompañadas con el listado de personas para vacunar.

El director del hospital Febo Sosa, en el marco de la entrevista subrayó que una vez vacunados “la conducta tiene que seguir siendo la misma, estemos vacunados o no vacunados tenemos que seguir cuidándonos. El objetivo de la campaña de vacunación es generar inmunidad, pero está comprobado que no es al 100 %, hay un riesgo de contagiarse de covid. Lo que se está viendo en las últimas estadísticas mundiales, que a partir de la vacunación ha bajado el porcentaje de gente contagiada y de internaciones hospitalarias”, aseveró el director del hospital de El Hoyo.

Situación epidemiológica local

Consultado Sosa por la situación epidemiológica actual, recordó que hubo un pico de contagios a principio de enero que fue bajando paulatinamente, al día de la fecha hay registrados dos activos, a lo que añadió “No es que no haya virus, creemos que hay gente que no consulta, por lo que sospechamos que los dos casos activos que tenemos detectados no sean los números reales. Hay gente que después que cursa la enfermedad nos enteramos que la tuvo y se quedó en la casa…eso en el mejor de los casos, y en otros casos han andado deambulando. Por suerte de 136 diagnosticados positivo para covid 19 no hemos tenido ninguno con complicaciones serias de salud”.