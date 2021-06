Emergencia ígnea: El Gobierno de la Provincia continúa trabajando junto a productores afectados por los incendios

“Entregamos 10.000 plantas de frambuesa para el inicio de la floración, fardos de pasto para ganaderos afectados, créditos disponibles y gestiones ante Nación para continuar acompañándolos”, detalló el Ministro Cavaco.

En el marco de un recorrido por la Comarca Andina, el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio Leandro Cavaco, mantuvo un encuentro con representantes de las Asociaciones de productores de Lago Puelo y El Hoyo con quienes se trabajó en el relevamiento y posterior trabajo de acompañamiento a productores afectados por la emergencia ígnea.

“Avanzamos sobre las políticas del Gobierno Provincial en función del trabajo que se realiza respecto al desastre ígneo. El Gobernador nos pidió que tengamos como prioridad al sector productivo de la comarca, en su reconstrucción. La producción se tiene que activar lo antes posible porque es lo que mueve las economías regionales”, indicó Cavaco.

“En función de eso seguimos asistiendo a los productores, entregamos 10.000 plantas de frambuesa para el inicio de la floración, fardos de pasto para ganaderos afectados, créditos disponibles y gestiones ante Nación para continuar acompañándolos”, detalló Cavaco.

Por su parte Paula Acosta, de la asociación Lago Puelo explicó que la ayuda de los plantines llegará tanto a los socios como los no socios que hayan sido afectados por los incendios: “Estamos haciendo relevamiento desde las dos asociaciones y de no llegar a la cantidad de socios, vamos a empezar a abrir el juego con los no socios, pero si damnificados. En la asociación hemos tenido gracias a Dios, pocos damnificados puntuales de estas plantas” y destacó que “estamos en concordancia con el ministerio en que la ayuda llegue a todos los damnificados”.

Aquellos productores que hayan perdido plantas y que aún no han sido relevados pueden comunicarse con la asociación.

