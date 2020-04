El Maitén: Rechazan a  contingente  de El Hoyo enviado por Huisman  que se disponía a trabajar en emprendimiento productivo de frutillas

El despacho desde el municipio de El Hoyo, de un contingente de trabajadores hacia un establecimiento productivo de frutillas enclavado en la localidad de El Maitén, genero polémica, ya que en dicha localidad desde el inicio de la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio los controles son super estrictos con los ingresos al ejido municipal sitiado por vallas y retenes policiales. Al final luego de varios idas y vueltas la empresa decidió no contratar a los jornaleros hoyenses.

Según lo informado por el municipio de El Hoyo, el contingente despachado de 12 trabajadores el sábado sería el primero de tres grupos que organizaban para enviar mano de obra hacia dicho vivero productivo, desde donde según lo informado por el municipio de El Hoyo, se les consultó sobre la disponibilidad de un registro de trabajadores desocupados ya que producto de la cuarentena, se ven imposibilitados de acceder al servicio de la mano de obra que habitualmente contratan.

Es así que a través de la Dirección de Producción y Empleo, que coordina Milton Antillanca, se organizó y dispuso el traslado hacia El Maitén de una trafic con 12 personas, portando la documentación personal, permisos de transito provincial y certificado médico expedido por el hospital rural de El Hoyo.

Con todo esto, el grupo de jornaleros emprendió por segunda vez viaje hacia el vivero de frutillas de El Maitén, ya que el primer intento se había visto frustrado el día viernes.

La situación que ya había tomado estado público a través de FM Impacto 100.3 , se virilizo en las redes sociales obteniendo múltiples críticas. Fue a través de dicha emisora que se informó el descontento al menos del ámbito de seguridad y salud local. Si bien se indicó que el comisario de El Maitén reconoció que los trabajadores se trasladaban con documentación emitida por el ministerio de seguridad y del ámbito de salud , remarcó que ante la situación de aislamiento social que se le exige a toda la comunidad de El Maitén, la aplicación de la medida se torna un tanto contradictorio “ exigirle a la sociedad que no salga y a la vez ingrese gente de la zona al pueblo”, según informó el periodista Jonatan Gallardo de El Maitén quien además le consulto al Director del Hospital Mariano Noveau, y este le expreso que desde el área que él representa se le recomendó al ejecutivo municipal arbitre las medidas para que ,en las próximas horas, estas personas abandonen la localidad, ya que no se podía garantizar si las mismas no estuvieron en zonas de riesgo afectadas por la pandemia covid-19 y o tuvieron contacto con casos sospechosos o confirmados.

Marcha atrás con la contratación de mano de obra hoyense

Todo esta situación llevó a que el responsable del emprendimiento productivo de frutillas, eleve una nota al comisario de El Maitén, solicitándole se deje salir del pueblo a la gente ingresada el día sábado, por el impacto negativo generado a través de comentarios emitidos en las redes sociales que afectan la integridad de la empresa y de sus empleados a cargo.

Así mismo la nota elevada al jefe policial de la localidad hace referencia a que la cuestionada mano de obra laboral arribada desde la localidad vecina de El Hoyo, fue gestionada ya que a nivel local los trabajadores maitenenses no se presentan a trabajar, y el empresa necesita darle continuidad a las tareas productivas; pero pese a ello decidieron dar marcha atrás con la contratación del contingente de trabajadores.