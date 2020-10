El Hoyo reabre escuelas deportivas municipales

A partir del 15 del corriente mes, se reabrieron escuelas deportivas municipales en el gimnasio y en parajes bajo estrictos protocolos, en ese marco se informó el reinicio de Newcon, básquet, fútbol mixto infantil, fútbol femenino y kun fu .

Las mismas fueron anunciadas y confirmadas a este medio por Gabriela Gusso, directora de deportes del municipio de El Hoyo, quien subrayó que la reapertura de las escuelitas deportivas se evaluó y decidió bajo estrictas normas de protocolos que la situación por la pandemia Covid 19 amerita.

En esta nueva etapa a partir del jueves 15 de octubre, reinician sus actividades en el gimnasio Newcon para adultos mayores, básquet y hándbol; en tanto en los parajes Currumahuida , Sauzal futbol femenino y kun fu y en Rincón de Lobos se dará inicio a futbol infantil mixto .

La titular de la cartera deportiva municipal, indicó que en principio las escuelas contemplan la práctica deportiva; no así encuentros y torneos competitivos ni amistosos. Al respecto Gusso señaló “Por el momento todo lo que tenga que ver con torneos y encuentros masivos, no se va a lanzar, para tener cuidados y hacer las cosas bien para no tener que volver atrás”.

Consultada si el protocolo contempla limites en la cantidad de alumnos por escuela deportiva, indicó que en el gimnasio para hándbol y básquet se estableció un cupo por turno de entre 13 y 15 alumnos/as ; excepto en patín cuya actividad inicio tiempo atrás se permite un total de 10, por tratarse de una actividad que demanda mucho desplazamiento en pista.

En principio el reinicio de las citadas escuelas deportivas, está previsto hasta el 15 de diciembre, al respecto Gabriela Gusso sostuvo “consideramos que era necesario habilitar esto, porque los chicos y los adultos mayores lo estaban necesitando, vamos a ir viendo cómo evoluciona todo paso a paso. Por ahora esas actividades se abrieron hasta el 15 de diciembre, a partir de allí nos vamos a replantear que actividades se pueden hacer en función situación de ese momento, y ver que puede continuar o que otras actividades se pueden llegar a abrir, si va haber actividades de verano… algún evento, eso lo vamos a ir definiendo paso a paso” .

Finalmente recordó que la escuelita de montaña, que iba a iniciar con nuevos profesor y asistente por la pandemia no alcanzó a ponerse en funcionamiento; a lo que se agregó que por tratarse de actividades al aire libre de varias horas y que demandan un trabajo grupal organizativo, quizás se pueda evaluar la posibilidad de reabrirla en verano, como una actividad propia de la temporada.



Reapertura de escuelas deportivas

Gimnasio municipal

Newcon adultos mayores: Lunes y Miércoles de 10 a 11 hs. ; viernes de 09 a 10 hs. ( clases en forma de ejercitación)

Básquet: Martes de 9 a 12 hs; Viernes de 10 a 13 hs.

Hándbol: Lunes y Miércoles 17 a 20 hs.

Continúan la escuela municipal de patín, y las las clases d particulares de Zumba .

Pje Rincón de Lobos

Futbol infantil mixto: Martes y Jueves de 16 a 18 hs.



Pje Currumahuida

Futbol femenino: Martes y Jueves de 15 a 16 hs.

Kun Fu: Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 hs. ( a partir de los 8 años)

Bº Sauzal

Futbol femenino: Martes y Jueves de 17 a 18hs.

Kun Fu: Lunes y miércoles de 16 a 17 hs. (a partir de los 8 años)

Inscripciones previas en el gimnasio municipal de Lunes a Viernes de 08 a 13 hs.

Consultas e informes gimnasio municipal al tel. 4471145