El Hoyo festeja los frutos de su tierra, el trabajo y la cultura de su gente

Del 10 al 12 de enero, El Hoyo festeja con la “Fiesta Nacional de la Fruta Fina”, la esencia, idiosincrasia, quehacer cultura, productivo, artesanal de sus habitantes lo cual estará reflejado en cada una de las actividades programadas. En materia de espectáculos se podrá disfrutar la presentación de múltiples valores artísticos locales y regionales; éste año además El Hoyo será epicentro del primer encuentro de cannabis terapéutico con charlas y exposiciones abiertas y gratuitas.

Los espectáculos artísticos y despliegue de stands de comidas, bebidas, productores y artesanos y globas de exposición, venta y presencia de organismos e instituciones (bomberos, bosques, salud, El Hoyo produce, hebras nativas y artesanos locales, Encuentro Cannabis Terapéutico etc.), tendrán lugar en el tradicional predio de la fiesta durante tres días, el mismo estará abierto al público con entrada libre y gratuita.

En diálogo con Noticias de la Comarca, el intendente “Pol” Huisman, remarcó que se decidió hacer una fiesta austera ajustable a un presupuesto razonable y manejable con el propósito de no generar déficit en las finanzas municipales, al respecto recordó que “ La fiesta se realiza a un mes de haber asumido al frente de la gestión municipal, en un estado de situación con grandes dificultades económicas y de toma de decisiones importantes; por eso d decidimos hacer la fiesta apuntando a no generar un déficit, no queríamos seguir endeudándonos”.

Así mismo el mandatario dijo que si bien al principio la idea era que la fiesta vuelva a sus raíces, la calle y los espacios públicos del centro del pueblo, ante la resistencia de un sector de vecinos se decidió respetando la voluntad de la gente realizarla en el tradicional predio. A esto Huisman remarcó “Decidimos hacer dos escenarios y que la gran parte del costo de hacer la fiesta en números artísticos sea repartido en artistas comarcanos, que son muchos y muy variados”, esto no solo explica el despliegue de los dos escenarios sino también la decisión política de poner en valor la cultura, el arte y el quehacer de la comunidad local y comarcal.” Estamos enfocados en poner un gran esfuerzo en que haya fruta, productores y que este presente el pueblo y la comunidad”, subrayo Huisman.

En materia de espectáculos se desplegaran dos escenarios, el principal y el denominado escenario 2, éste último abrirá las presentaciones a las 18:30 horas, y la programación de espectáculos con un popurrís de propuestas y melodías, se irá dando en alternancia con los números principales del espacio central.

La fiesta a todo ritmo, arte, producción y expresión estará condimentada por variadas presentaciones que contemplan espectáculos para niños, danzas y música en sus más variados géneros, en ese sentido está asegurado el folklore, el rock, el pop, reggae, tango, melódico y el rap entre otros ritmos. El domingo también habrá un espacio para quienes quieran probar suerte con el sorteo de un bingo.

Además durante las tres jornadas se desarrollaran distintas actividades deportivas.

El acto de apertura oficial está previsto el viernes 10 a las 20:20 hs., el número central de la primera velada será Liliana Herrero; el sábado 11 coronara el escenario principal con su actuación Rubén Patagonia y el domingo 12 cierra la fiesta Valentina Cooke, esa noche también harán lo propio Tierra Negra y Didymo.

PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA

Viernes 10

19 Hs. Escenario 1 principal: Rocio Zuccarelli(Danza), Sista Aguss, Apertura, De la Comarca(Danza) , Anahí Pereyra y canciones a pedal , LILIANA HERRERO, Ramón Roldan, Flaco Oyarzo, Jóvenes Rancheros

18:30 Hs. Escenario 2 : Viruta y Sudor(Infantil) , Hermanas del Tambor, Soraya Maicoñio , Adrián Vivas , Que lo Parió , Oscar Inalef, Solo Chamame.

Sábado 11

19 Hs. Escenario 1 principal : La Tango Atípica, Búho Ledesma, Arte y Tradición(Danzas) , Despierta Caracol, Abra Pampa, RUBEN PATAGONIA, Amistad Chamamecera , Grasshopper, Pei Etura, Boggie Makers.

18:30 Hs. Escenario 2 : La Maroma, Machake, Saúl Mayorga.

Domingo 12

19 Hs. Escenario 1 principal: Savia Andina (Baile andino), Alados del sur (escuela de tango); Ricardo Mella, Entrega de diplomas deportes, El Chueco, sorteo del Bingo, Ragazza, Tierra Negra, Didymo, VALENTINA COOKE

18:30 Hs. Escenario 2 : Corpus Circus y Titeres( Infantil) , Marcelo Liquin, Los Aguayo, Red Ligh ,Los Aguayo

Primer encuentro de cannabis terapéutico

El mismo se desarrollará en el marco de la 34 fiesta nacional e la fruta fina, y contará con la exposición y charla de profesionales, además se compartirán historias de vida y testimonios de quienes han encontrado en el cannabis una medicina terapéutica alternativa y natural. Tiene como objetivo comenzar a instalar la discusión del tema uso y producción terapéutica, sobre bases con criterios y fundamentos profesionales, científicos por una mejor vida.

Dicho encuentro fue declarado de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de El Hoyo.

Así mismo se indicó que el encuentro contará con la presencia del Ministro de salud del Chubut Dr. Fabián Puratich entre otros funcionarios; como así también referentes del centro del centro de estudios legales y sociales, asociaciones de cultivadores y de otros espacios que usan el cannabis como beneficio terapéutico con fines medicinales.

Este evento tiene carácter libre abierto y gratuito.

Al respecto el intendente de El Hoyo, “Pol” Huisman destacó la importancia de este evento al sostener que “ Esta expo cannabis tiene que ver en poner en discusión el tema del uso terapéutico, el cultivo y ampliación de derechos en este sentido .Entendemos que para poder dar esta discusión que se plantea hoy desde el estado municipal , tenemos que estar instruidos e informados, por eso estamos trayendo expositores profesionales de primera línea en tema terapéutico, cuestión científica y despenalización”.

Charlas abiertas y gratuitas confirmadas

Cannabis y Salud Mental: aplicaciones terapéuticas, reducción de riesgos y gestión de placeres.”: Viernes 10 de enero, 18hs, a cargo de la Dra. Celeste Romero

Cannabicultor solidario y comunicador de temas cannábicos. Viernes 10 de Enero, 18hs., a cargo de Alejandro Oviedo.

Cannabis: beneficios terapéuticos, desafíos y derecho a la Salud.». Sábado 11 de enero, 18hs.a cargo del Dr. Carlos Magdalena

“La regulación del cannabis como medida socio-sanitaria”. Sábado 11 a las 18 hs. a cargo del Periodista Emilio Ruchansky

Charla «Experiencias con Microdosis». Domingo 12, a las 18hs.a cargo de Dra. Nancy Domínguez.

Más información Facebook: Cannabis Terapéutico El Hoyo