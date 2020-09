El Hoyo: El área de inspectoría implementa controles de medidas de bioseguridad comercial y plan de regularización de habilitaciones y tributos impositivos

En el marco de la Pandemia por Covid 19, desde el área de inspectoría municipal se trabaja sobre el cumplimiento en comercios de las medidas de bioseguridad. Horacio Leiva director de inspectoría municipal de El Hoyo, destacó la predisposición de todos los comerciantes. También llevan adelante un plan de regularización de habilitaciones y tributos impositivos comerciales.

En ese sentido el funcionario municipal señaló “se trabaja muy bien con todos los comerciantes, con muy buena predisposición, con controles de bioseguridad, y evaluando la posibilidad de extender los horarios de comercios, viendo los buenos resultados obtenidos, desde hace unos días el horario comercial se extendió hasta las 22 horas. Es importante la colaboración de los comerciantes, en pos de garantizar la seguridad a toda la población. Agradecemos también la colaboración policial en ese sentido”.

Regulación deudas contribuyentes

La cartera de comercio desde el inicio de la gestión abrió el dialogo con el sector de empresas de mayor envergadura, que registraban algunas irregularidades en sus expedientes en materia de habilitación y tributos impositivos, lo cual tuvo resultados positivos ya que la mayoría se acercó al municipio a regularidad su situación, excepto una de ellas que desde el año 2003 no renueva su habilitación comercial a nivel municipal y por lo tanto no realiza ningún tipo de tributo, además se niega a regularizar y cumplir con la normativa vigente.

Al respecto Horacio Leiva titular de dicha cartera municipal dijo “Muchas vinieron a regularizar, y estar en regla les permite muchas veces acceder a beneficios que se tramitan ante provincia y nación, además el pago de impuestos le vuelven con contraprestaciones en servicios básicos municipales (mantenimiento de calles y caminos, recolección de residuos, alumbrado público etc) “.

A esto el funcionario municipal añadió “Hemos empezado por las grandes empresas, solo queda una sin cumplir con la propuesta que se le ha hecho desde el municipio para que se ponga al día con la tasa de habilitación comercial. Esta oficina lo que hace es hacer cumplir la normativa legislativa vigente. Iniciamos también un trabajo de regularización de medianos y pequeños comerciantes”.

La empresa que queda para regularizar, desde el 2003 no tiene habilitación a nivel local, por lo tanto no tributa impuestos comerciales.

Por otra parte Leiva, dijo que en el marco del trabajo de relevamiento y actualización de expedientes se procedió a dar de baja y sacar de los registros a unos 200 comercios que desde hace tiempo ya no existen. Al respecto se indicó que “Estaban registrados pero nunca se habían dado de baja, lo que le genera deuda a quien figura como propietario “.



Control de Transportes y Licencias de conducir

Así mismo en materia de tránsito, el municipio emite con normalidad licencias de conducir, y cuenta en ese sentido en el dictado de curso para principiantes con la agencia provincial de seguridad vial.

Así mismo se realizan controles de abasto, en cuyo marco además de los controles bromatológicos correspondientes, se inició un plan de registro con aplicación de canon de transportistas que ingresan a la localidad a distribuir mercadería.

Las licencia de conducir se otorgan con normalidad; se dictan charlas para principiantes, prueba de manejo con la incorporación de nuevas prácticas básicas. En el marco de la pandemia se dicta con un número reducido de participantes cumpliendo con las medidas de bioseguridad vigentes.

El área de tránsito, también tiene personal específico abocado a ayudar a aquellas personas que no cuentan con acceso a internet y tienen dificultades para completar la solicitud de permisos de circulación provincial en la plataforma oficial del gobierno del Chubut, especialmente se ayuda a las personas mayores jubilados y pensionados.