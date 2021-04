El Hospital de Esquel tiene ocupadas el 100% de las camas de terapia intensiva

Sergio Cardozo, director del hospital zonal de Esquel, informó situación epidemiológica, en la actualidad los casos activos son más de 300 casos activos de la ciudad, hay un 100% de ocupación de la terapia intensiva .”Hace más de un mes que venimos con ese número diario de 40 detecciones nuevas positivas. Esto viene para largo” ,dijo el Doctor.

Cardozo en diálogo con cadena tiempo, informo que al día de la fecha “hay un 100% de las camas de terapia ocupadas, con un respirador armado en sala general y un 40% de ocupación sala intermedia. Nosotros abarcamos una jurisdicción de 100 mil habitantes”, además recordó que el nosocomio recibe pacientes de hospitales de la región en su mayoría rurales.

Así mismo subrayó que es necesario incorporar personal al hospital zonal, hoy esa es una necesidad que se volverá a plantear al ministro de salud durante su venidera visita a la ciudad de Esquel.

Allí el plan detectar está trabajando muy bien, y cuenta con el apoyo de la salud pública, ya que alivia el trabajo del hospital.

Cardozo reconoció que Esquel es la ciudad chubutense que más casos afronta desde hace varias semanas. Al tiempo que insistió que esto responde a que “La gente no se cuida esa es la realidad. El problema son las fiestas domiciliarias. La conciencia individual es clave… si no hay estamos al horno mal”.

Ante el escenario epidemiológico por covid 19 que se vive hace meses el personal está cansado, no se han podido tomar las licencias como corresponden. “El número de personal está al límite. Vemos que esto no cambia, y no nos cansamos de decir que esto viene para largo, la gente no se cuida…. “insistió el director del hospital zonal de Esquel.

Finalmente se señaló que esta segunda ola del virus, viene más rápido, aunque también se dijo que dentro del escenario epidemiológico actual hay que destacar que la operatoria de vacunación se viene desarrollando muy bien en toda la región.