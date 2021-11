El Hospital de El Hoyo profundiza campaña de vacunación contra Covid 19

El Hospital rural de El Hoyo, profundiza campaña de vacunación contra Covid 19, en ese marco realiza operatoria en los dos colegios secundarios (7727 y 734), y proyectan una nueva jornada masiva para fin de mes.

El director del hospital, Dr. Matías Arnedo remarcó el trabajo realizado por el equipo del vacunatorio Covid 19, y el compromiso del mismo y la impronta del hospital como ente de la salud pública local, de llegar con la inmunización a la mayor cantidad de población que esté dispuesta a vacunarse. En ese sentido las respuestas y resultados obtenidos son importantes.

Así mismo se encargó de subrayar, que la vacuna Covid, tiene distintas particularidades que obligar a una organización del vacunatorio para aprovechar la totalidad del frasco multidosis.

Arnedo también explicó que “como institución, debemos rendir formalmente datos al ministerio de salud Provincial y Nacional sobre la dosis aplicadas por lo que es requisito que quienes se vacunen estén inscriptos en la página web dispuesta por nuestra Provincia ya que se entrecruzan los datos de dosis aplicadas y dosis solicitadas para cada población objetivo, por otro lado dado a que la vacunación en la actualidad, es voluntaria, la inscripción de la población adolescente y de niños y niñas permite dar garantía de ese consentimiento por parte del adulto responsable a cargo”.

Una solo ambulancia en servicio

El hospital rural de El Hoyo, a pesar de contar con seis vehículos estacionados en el patio trasero del nosocomio, de los cuales cuatro son ambulancias y una sola está en servicio.

A los vehículos operativos se suman, la trafic para traslado de atención de pacientes, un móvil operativo, una camioneta que si bien funciona esta con un problema en el chasis.

La última adquisición, responde a una ambulancia donada por el sindicato de petroleros, la cual no se está utilizando porque aún no se resuelve el trámite de documentación que permita transitar con todo en regla. La misma por el modelo, no estaría en condiciones de habilitarse como ambulancia, aunque si se está pensando en utilizarla como vehículo operativo.

Arnedo al detallar el estado de los móviles, hizo hincapié en los tiempos administrativos que llevan los expedientes para poder solucionar los problemas, en ese sentido, los cuales lamentablemente no se condicen con las demandas y necesidades del hospital.