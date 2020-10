El Foyel, comenzaron audiencias de formulación de cargos

El fiscal Francisco Arrien junto al fiscal jefe Martín Lozada formularon cargos a dos de las personas miembros del grupo acusados por la usurpación de un campo en la zona de El Foyel, ocurrida el día 15 de octubre, el cual fuera desalojado de manera pacífica en el día de ayer.

Según la acusación formulada por los fiscales en la mañana de hoy, una mujer y un hombre entre las 08:30 y las 09:30 horas aproximadamente del día 15 de octubre cuando ingresaron de manera masiva y clandestina al predio identificado catastralmente mediante escritura pública, del 30 de noviembre de 2005, ubicado en el Paraje El Foyel, Sección IX del Departamento de San Carlos de Bariloche.

De esta manera invadieron el lugar con un grupo de personas en un número indeterminado aún y de identidad que al momento no se conocen; cerrando el paso a la propiedad cruzando dos troncos e instalando un cartel con letras negras con la inscripción «LOF GALLARDO CALFU». Impidiendo la circulación del propietario de la finca y de su grupo familiar, que se encontraban en el lugar.

La evidencia reunida y que sustentó esta audiencia cuenta con el acta de constatación policial realizada el 15 de octubre, acta de relevamiento fotográfico realizado por personal del Gabinete de Criminalística de El Bolsón, imagen de mapa catastral aportada por la oficina de Catastro Municipal de El Bolsón, Escritura Pública y resumen de pago junto a recibos, realizado por el propietario, entre otros.Los abogados por la querella adhirieron en todos los términos planteados por la fiscalía.

Ambos acusados fueron asistidos por un defensor particular, la mujer en primer lugar hizo uso de su derecho a declarar y brindó su versión de los hechos de cómo sucedieron los mismos. Hizo lo propio el otro imputado que se presentó de manera voluntaria en la mañana de hoy, en el Juzgado de Paz de El Bolsón.

El abogado particular en el marco de esta audiencia multipropósito, solicitó sean sobreseidos, puestos inmediatamente en libertad y se opuso al plazo de cuatro meses. Remarcó que «la medida del desalojo vulnera el debido derecho de defensa y el debido proceso, sin haber escuchado a las partes involucradas». El magistrado que dirigió esta audiencia hizo lugar a las reservas planteadas por la defensa en relación al debido proceso. Rechazó el sobreseimiento, revocó además la rebeldía y captura para ambos acusados dictada oportunamente.

Finalmente tuvo por formulados los cargos por el delito de usurpación y habilitó el plazo de investigación por el término de cuatro meses, para que las partes produzcan la prueba acorde a sus intereses procesales.