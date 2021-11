El comisario de El Hoyo aclaró que no fue la policía la que suspendió la fiesta de la tradición y negó haber recibido orden de superiores para evitar que la misma se realice

El comisario de El Hoyo, Omar Martínez, salió a aclarar y dar su versión sobre los motivos por la que el municipio decidió suspender el evento por “Día de la Tradición”, dejando en claro que no es la policía quien suspende. El jefe de la policía local negó haber recibido una bajada de línea del ministerio de seguridad de la provincia para evitar que el festejo se realice.

AUDIO DECLARACIONES DEL COMISARIO OMAR MARTINES SOBRE SUSPENSION FIESTA DIA DE LA TRADICION



Martínez sostuvo que durante las semanas en que se estuvo publicitando en las redes sociales el evento popular de destrezas criollas, de entrada libre y gratuita, con venta de bebidas alcohólicas y en un campo privado , en la comisaría local nunca se recibió ningún tipo de notificación ni comunicación concreta en relación al mismo, por parte del o los responsables de la organización, cuestión ésta que hasta el día de la suspensión nunca tuvo en claro quien la hacía, -aseguró- el jefe policial.

Ante dicha situación viendo que se seguía publicitando el evento y la vigencia de la ordenanza municipal N° 100, – “la cual obliga al estado y los particulares ante reuniones masivas de público, que se tengan que coordinar tareas para un mejor proveer de los eventos sociales”, según explicó Martínez, decidió solicitar a través de la responsable de inspectoría municipal una reunión, la cual se concretó el martes por la mañana.

El comisario sostiene que allí un funcionario municipal le informa que el evento es privado y que se realizaba en el campo de Enrique Lobos, y que el municipio solo colaboraba en algunas cuestiones.

Martínez, en contacto de prensa, subrayó que” para diagramar operativo seguridad debemos conocer lugar, distribución del lugar, ingresos y egresos emergencia, se le recuerda a la municipalidad que deben dar cumplimiento la ordenanza y que se debe contar con la presencia defensa civil, bomberos, y una ambulancia, más allá de la seguridad que debe prestar la policía…”

En ese marco el jefe policial toma contacto con Lobos, siempre creyendo que el evento era privado, con quien coordina una visita al predio y al explicarle las cosas que exige la ordenanza, el hombre se desentiende de la responsabilidad organizativa, afirmando que lo que él hace es prestar el campo al municipio.

A lo que Omar Martínez añadió que hasta ese momento “el municipio no se hacía cargo de que era formalmente el organizador del evento, que iba a ser libre y gratuito con expendio de vendidas alcohólicas”.

Así mismo negó haber recibido orden del ministerio de seguridad ni de sus superiores de evitar la realización del evento. ” Nos dijeron que se prevean las necesidades, incluso que se iban a enviar recursos desde unidad regional”, aseveró.

Además el comisario señaló que el día que recorrió el predio, no estaba en condiciones, el municipio no lo limpió; y otro detalle que llevó a la suspensión fue la falta de disponibilidad de una ambulancia, ya que debía contratarse un servicio privado porque el hospital tiene una sola, y la misma tiene que estar disponible para toda la comunidad , por lo tanto no podía estar abocada a un evento en particular.

Finalmente el comisario Martínez, insistió en que bajo la responsabilidad que le cabe y por la preocupación que tiene de brindar seguridad a la población , entiende que en eventos de estas características con asistencia masiva de público es necesario coordinar previamente con la organización medidas de seguridad; sosteniendo que “Hace un mes atrás ocurrió un hecho en donde una de las victimas era un referente de este tipo de eventos y lógicamente es un condimento extra a la hora de medir grados de prevención”.

Falsa alarma

Además aclaró que lo sucedido en el centro del pueblo en coincidencia con el día de la visita del Ministro Massoni , no fue ningún actuación de película, sino que estuvo relacionado con una alarma de emergencia de la sucursal del Banco Chubut activada accidentalmente, con aviso de incidente de robo, la cual demandó un rápido despliegue policial. Martínez, indicó que por estrategia para evitar posible fuga, el ingreso de móviles en dirección a la sucursal bancaria se dio por ambos lados, y que el que ingresó en contramano fue él, y no el Ministro como se dijo.