El BolsónCovid-19 : Sin casos positivos , ni sospechosos

Paciente positivo recibió el alta al igual que sus contactos estrechos aislados.

En rueda de prensa, brindada este jueves, la directora del hospital de área El Bolsón, Myrna Lamberto informó que a la fecha solo se encontraba internado un paciente positivo, esperando cumplir con los 21 días de aislamiento acorde a la normativa vigente, cuestión que finalizó hoy recibiendo el alta médica.De esta forma en El Bolsón al día de hoy no se registra ningún casos positivos ni sospechoso.

Así mismo se indicó que las 18 personas aisladas como contacto estrecho del paciente positivo con nexo epidemiológico con un caso de la localidad de San Carlos de Bariloche, fueron todas testeadas con resultados negativos por lo que recibieron el alta médica y están en condiciones de reincorporarse a la institución policial en la que se desempeñan laboralmente.

Tanto los contactos estrechos aislados, como el paciente positivo, en ningún momento tuvieron ningún síntoma, y ya están dados de alta hospitalaria.



Paciente sospechoso descartado

El otro paciente internado el viernes 23 como caso sospechoso, fue descartado el pasado miércoles (27). Al respecto la epidemiólogo Romina Hansen, aclaro que dentro de los criterios médicos que se tienen en cuenta para casos sospechosos, hay pacientes en los que hay que esperar 72 horas para tomar las muestras, para evitar correr el riesgo de obtener como resultado un falso negativo, por eso es la diferencia de los tiempos que se suelen dar entre los pacientes.

Hansen al respecto aclaró que las muestras fueron recibidas por el laboratorio en tiempo y forma, en el caso del citado paciente finalmente descartado, se tardó porque a esas 72 horas de espera por criterio médico para hisopado, se sumó el fin de semana largo.

A hoy viernes 21, al momento del parte oficial ( 10 Hs.) no se han notificado nuevos casos sospechosos.

El Bolsón continúa sin evidencia de circulación viral comunitaria.

Liberación de actividades

Desde la institución hospitalaria, se indicó que si bien participan en el COEM, la decisión de flexibilizar y/o habilitar actividades no es del sector de salud que solo aporta su asesoramiento medico técnico, y datos epidemiológicos de situación local.

El riesgo cero es casi imposible

Más adelante la epidemióloga del hospital de El Bolsón, acotó que “ Es esperable que aparezcan nuevos casos, como parte de la evolución de la pandemia , nosotros ya tuvimos casos , que por suerte no generaron otros casos secundarios , es esperable… todas las medidas que se están tomando no son para no tener casos, son para reducir la posibilidad de tener casos , y si los mismos se dan se den en forma reducida, de ninguna manera es para que el riesgo sea cero, eso es casi imposible “ .

Recomendación actividad física

Al respecto se indicó que la recomendación Nº 1 es no juntarse y/o compartir actividad física con personas que no son de su grupo familiar conviviente.

La flexibilidad se va ir dando a través de los distintos procesos que se vayan atravesando, en ese marco se recomienda respetar el distanciamiento, el no compartir utensilios, mate, cigarrillos, botellas. En ese sentido se aclaró “Nosotros desde salud no somos los que controlamos, somos los que damos pautas y pedimos a la población que cumpla las medidas y recomendaciones dadas; esto tiene que ver con la conciencia social de cada uno. Respecto a las salidas es no mezclar personas entre familiares que no se conocen “.

Reactivación del consejo local de salud

Consultada la directora del hospital, Myrna Lamberto, indicó que la posibilidad de reactivar el consejo local de salud fue planteado en dos oportunidades a las secretaria de políticas públicas del ministerio de salud de Rio Negro , quienes son los que tienen que hacer el primer trámite administrativo y convocar a un representante de los trabajadores, para ello hay términos y pautas para ser elegidos “ Dentro de la pandemia, no sé si la prioridad del ministerio es dar respuesta a esta iniciativa”, remarcó la directora .