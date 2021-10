El Bolsón: Suman 40 gendarmes para patrullar la ciudad

Este miércoles por la tarde, unos 40 gendarmes se sumaron a despliegue de fuerzas de seguridad y control, ante hechos violentos ocurridos las últimas semanas, generado por manos anónimas , y que la justicia tiene en su poder la investigación , a la cual la mayor parte de comunidad y los funcionarios de la región piden celeridad y esclarecimiento.

Los últimos días fueron blanco de atentado incendiario el Club Andino Pitriquitron y el centro de informes turísticos en El Bolsón, en tanto en Bariloche sufrió un ataque similar un campamento de Vialidad Rionegrina.

En contacto con la prensa, el intendente Bruno Pogliano, señaló que el arribo de fuerzas federales a la localidad “se corresponde con el pedido formulado por la gobernadora Arabela Carreras al presidente Alberto Fernández, quien tiene la facultad de hacerlo”, al respecto añadió que dentro del desastre y la tragedia que se vive, es una noticias positiva, para más adelante reclamar que “se aporten también elementos de inteligencia que permitan ubicar y detener a los delincuentes protagonistas de los hechos que conmueven a nuestra sociedad”, ya que es la única forma de recuperar la paz social y garantizar la seguridad a la comunidad y a quienes visitan la zona. .

El reclamo de celeridad al ámbito judicial, tiene que ver con experiencias y situaciones acontecidas hace seis años atrás , sobre la cuales aún se está esperando respuestas.

Por otra parte Pogliano subrayó que a ningún intendente le gusta militarizar los pueblos, al tiempo que consideró que “si no tuviésemos estos delincuentes y terroristas de grupos minoritarios dando vueltas, no habría ninguna necesidad de convocar a las fuerzas federales. Ninguna persona de bien tiene que tener miedo y si les molesta que haya policías o gendarmes en las calles, que aporten las pruebas de quienes fueron, o tienen algo que esconder”.

Por otra parte, el intendente de El Bolsón, indicó que si bien hay elementos secuestrados como bidones con nafta y panfletos alusivos al hecho, es importante recolectar imágenes de cámaras de seguridad que permitan observar y estudiar el movimiento en la zona, sobre todo teniendo en cuenta que en la ciudad a la hora de la madrugada de ocurrido el atentado no es habitual que se registre mucho tránsito vehicular y de personas.

Carta del Ministerio de Seguridad

El día de ayer, la gobernadora de Rio negro Arabela Carreras , recibió una carta del presidente Alberto Fernández, quien le confirmaba el desembarco de efectivos de gendarmería para patrullar la zona ; aunque no obstante a ello en uno de los párrafos planteo que “ “no es responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional reforzar la seguridad de la región”. También le recomendó a la mandataria que para prevenir futuros incidentes, la provincia de Rio negro forme “un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro”.