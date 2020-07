El Bolsón: Se confirmó un nuevo caso positivo de Covid 19

Ayer viernes, en conferencia de prensa la secretaria de políticas publicas del ministerio de Salud de Rio Negro, Dra Mercedes Ibero, confirmó resultado positivo para un paciente internado en el hospital de área de El Bolsón. Sus contactos estrechos fueron asilados y al día de hoy permanecen asintomáticos, y se encuentra en estudio el nexo epidemiológico.



Parte oficial hospital de área El Bolsón (25/07/2020 )

El comunicado oficial del hospital de área El Bolsón, emitido hoy sábado (25), a las 10:30 hs. , se informa resultado positivo , y la activación de protocolo con los aislamientos de contactos estrechos, todos asintomáticos al día de la fecha.

Así mismo se informa que el nexo epidemiológico se encuentra en estudio; por lo tanto aún no se saber a dónde contrajo el virus.

Por otro lado, se informó que el paciente internado en Bariloche sin vinculación con la atención del hospital de el Bolsón, el cual en su estadía en esa ciudad dio positivo para covid -19 , recibió el alta médica ayer ; sus contactos estrechos continúan asintomáticos y en aislamiento.

Así mismo el hospital de área comunica que hasta el momento no hay evidencia de circulación viral comunitaria en la localidad.

Además se hace especial hincapié en las medidas de prevención :

-Mantener la distancia social de 2 metros

-Lavado frecuente de manos o su de alcohol en gel

-Ventilación de los ambientes, limpieza y desinfección

-Obligación de uso de tapabocas al salir del domicilio

-Desinfección de los objetos de uso frecuente

-No compartir el mate ni otros utensillos (vasos, botellas etc)



Preocupación entre familiares y amigos de trabajadores

El joven afectado, es un trabajador del sector de repartos del corralón de materiales más grande de la localidad de El Bolsón, con sucursales en distintos pueblos de la Comarca Andina. Si bien las autoridades sanitarias locales activaron inmediatamente protocolo para Covid 19, procediendo a identificar y aislar a los contactos estrechos del paciente, no hay certeza a donde contrajo el virus.

Desde la empresa, no se emitió comunicado al respecto; llama la atención que la empresa siguió tras la confirmación del caso positivo funcionando con normalidad con sus puertas abiertas al público.

La situación generó preocupación en el entorno cercano de los trabajadores ( familiares, amigos) que allí desempeñan tareas.