El Bolsón: Reclamo de Justicia por el homicidio de Juan Ignacio Chávez

Hoy familiares del joven Juan Ignacio Chavez de 21 años, asesinado en El Bolsón, la madrugada del sábado, se concentraron frente a la fiscalía de El Bolsón, exigiendo justicia. Lo hicieron acompañados por referentes del grupo Justicia Comarca. Además denuncian que en calabozo de la comisaria 12 , dos hermanos y cuatro amigos de la víctima fueron golpeados por uniformados. Estos jóvenes habrían intentado en medio de la tragedia y el dolor hacer justicia por mano propio, motivo por el que fueron detenidos un par de horas.

Desde la comisaria El Bolsón, se confirmó que entorno al violento hecho que termino con la vida de un joven de Barrio San José, una persona se entregó voluntariamente el sábado por la noche acompañado por un abogado, quien sería el autor del homicidio y hoy al medio día tendría la audiencia formal de detención.

El disparo que recibió la víctima fue en la zona abdominal, según lo informado por la policía que además dice desconocer que el joven haya sido golpeado antes o después del disparo.

Juan Ignacio Chávez, falleció en la guardia del hospital.

El hecho de violencia a las pocas horas, desencadeno otra situación protagonizada por dos hermanos y cuatro amigos de la víctima fatal, envueltos por la rabia y el dolor, que quisieron hacer justicia por mano propia, hecho por el cual fueron detenidos. En este caso denuncian a personal policial de haberlos golpeado en el calabozo.

Desde el grupo Justicia Comarca, acompañan a la familia en el reclamo exigiendo que la justicia actúe con celeridad y sin que le tiemble la mano, para que el detenido de apellido Riffo, no quede libre. Por su parte Luis Albornoz, referente del grupo advirtió “ A esta familia no se le garantizó que pueda estar en Bariloche en la audiencia de detención, la familia no pudo ir … el Estado no se le garantizo pasajes, aún están esperando para poder despedir el cuerpo de Juan Ignacio Chávez”.