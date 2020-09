El Bolsón: La Fiscal Little pidió desalojar a las 133 familias que ocuparon Loma del Medio

El pedido de desalojo de más de 130 familias que ocupan tierras en la Reserva Forestal Loma del Medio, ubicada en el camino de acceso al circuito turístico Cabeza del Indio-Mirador del Azul , fue elevado por la fiscal Federal de san Carlos de Bariloche, Sylvia Little, al juez federal subrogante de esa jurisdicción, Gustavo Zapata.

El predio en cuestión, algo más de 3 hectáreas, es propiedad del INTA, y fue tomado por unas 133 familias entre el 20 y 25 de agosto pasado.

La fiscal Little además de solicitarle al juez Zapata que ordene el desalojo de las 133 familias, le requirió que se notifique a las Secretarías de Desarrollo Social y de Tierras de la Municipalidad de El Bolsón, al Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la Provincia de Río Negro y al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para que una vez cumplida la medida, brinden alojamiento a las personas.

En su dictamen, Sylvia Little puso especial énfasis en el contexto actual. “Estamos en presencia de un especial conflicto enmarcado en la seria crisis económica y habitacional que transita el país, no solo a consecuencia de la Emergencia Sanitaria vigente en virtud de la propagación del COVID-19 sino también producto de décadas de falta de políticas públicas serias en la materia”, sostuvo la fiscal.

Luego agregó que “negar una asistencia habitacional adecuada a las personas que componen el grupo de 133 familias que ilegítimamente se asentaran en dicha Reserva no es sino omitir dar una solución real e integral al problema”.

En virtud de ello, Little solicitó que se diera intervención a los organismos de los Poderes Ejecutivos municipal, provincial y nacional, para que “otorguen alojamiento a los actores junto con sus grupos familiares en un ámbito adecuado, al menos, hasta tanto exista sentencia firme” en el marco del expediente que tramita en el Juzgado Federal de Bariloche.