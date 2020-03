El Bolsón: El intendente  sigue internado estable con buena evolución a espera de los resultados del Malbran 

La Dra. Del hospital de área de El Bolsón , Romina Hassen , informó en conferencia de prensa que al día de hoy, miércoles, se mantenían en tres los casos sospechosos en El Bolsón , a la espera de los resultados del instituto Malbran .

Un niño internado en sala de pediatría y un adulto en sala general , los cuales permanecen estables y con buena evolución ; y un paciente ingresado el martes en estado grave con dificultad respiratoria, bajo criterio de caso sospechoso sin nexo epidemiológico. Este último trasladado a San Carlos de Bariloche continuaba en estado crítico, a este paciente se solicitaron estudios no solo para covid-19, sino también para hanta virus y leptopirosis. Se está a la espera de todos los resultados en las próximas horas.

A esto la Dra Romina Hasenn , explicó el sistema de logística para el envío de muestras al Malbran , el cual lo realiza una empresa especializada una vez autorizadas por el instituto , en ese marco se informó que las tres muestras de los casos sospechosos recién fueron retiradas el martes , en tal sentido la médica dijo “Es la primera vez que mandamos una muestra para Covid, no podemos saber cuánto va a tardar, para hanta hemos tenido los resultados en el día, el Malbran está trabajando con muestras de todo el país, imagínense el caudal de muestras que deben tener no solo del Covid sino de muchas otras cosas”.

Así mismo desde el hospital de área El Bolsón, se indicó que la información oficial que desde allí se emite es bajo protocolo estricto, quedando bajo responsabilidad de la gente las especulaciones que puedan realizarse.

En ese sentido ante las distintas versiones y comentarios públicos sobre el estado de salud del intendente Pogliano, la Dra. Carina Casco, sostuvo” Nosotros tenemos que trabajar bajo un protocolo y hacemos informes cada 24 horas o anteriormente si el protocolo lo amerita .Lo que la gente pueda especular es problema de la gente, el paciente está estable y nosotros lo hemos internado porque el protocolo nacional dice que los casos sospechosos se internan en un hospital de baja complejidad si esta con síntomas leves, o en un hospital de mayor complejidad. El paciente está bien, contenido como cualquier paciente; y lo que pueda o no especular la provincia del Chubut es también problema de la provincia del Chubut…” dijo un tanto molesta por las versiones, publicaciones y comentarios respecto a la salud del intendente de El Bolsón; a lo que agregó “Quiero que la población se ponga en el lugar que hay un menor internado que hay que cuidar, y un paciente que si bien es el intendente pero es una persona, es un ciudadano… hay que ponerse en el lugar de esa familia, me parece que tenemos que ser respetuoso, no estamos ocultando información estamos esperando los resultados para saber cómo continuamos con el protocolo”, enfatizó Casco.

También se llevó tranquilidad a la población asegurando que el niño de cuatro años y su familia, cumplieron con el aislamiento obligatorio con responsabilidad, tras ingresar desde Chile.

Desde el centro de salud se continua monitoreando los contactos estrechos de los casos sospechosos.

Así mismo se llamó a la población a quedarse en el hogar “la mejor vacuna es quedarse en la casa”, insistieron desde el nosocomio público de El Bolsón en su mensaje a la población.

En el marco de la contingencia por la pandemia Covid-19, el hospital quedó atendiendo todo lo que son patologías, sumándose hoy la casita del sol en donde se va a estar atendiendo un área de ginecología y pediatría.

En tal sentido se informa que debido a la cuarentena se pone a disposición el número +542944702211 (solo mensajes de texto ó audio menor a un minuto por whassap NO LLAMADAS) para consulta en el servicio de Pediatría. En los siguientes horarios y días hábiles: de 09:00 Hs a 12:00 Hs / de 13:00 Hs a 15:00 Hs.

Por otra parte se informa que el equipo de Salud Mental Comunitaria Local se puso a disposición para contener y apoyar a los agentes que hoy deben estar a disponibilidad por la contingencia de la pandemia COVID-19 y a todos los vecinos que se encuentran aislados y que tienen síntomas de mucha angustia, preocupación y desolación.