Alberto Fernández destacó el trabajo que se viene realizando desde el área de Salud en Chubut 

Fue esta tarde en una entrevista que brindó el Presidente de la Nación en el programa Cortá por Lozano en Telefé. Chubut sigue siendo una de las provincias sin casos positivos confirmados de Coronavirus.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, destacó el trabajo que se viene realizando desde el área de Salud en la Provincia del Chubut. En una entrevista brindada esta tarde al programa que emite Telefé, Cortá por Lozano, el mandatario nacional se refirió a la comunicación permanente que mantiene con los gobernadores de las distintas provincias.

Durante la entrevista, Alberto Fernández sostuvo que “hay un comando que toma nota de lo que tenemos y de lo que nos hace falta. Estoy en permanente comunicación con las provincias, la situación no es exactamente igual en todas, hay algunas con más problemas como Chaco y algunas sin problemas, por lo menos detectados hasta hoy, como Chubut”.

Además, al ser consultado por la posible extensión del aislamiento preventivo obligatorio, el Presidente de la Nación remarcó que “hay que ir poco a poco siguiendo rigurosamente cómo evoluciona esto, actuando con toda seriedad y cuidándonos entre todos. Nosotros podamos calcular y estimar posibles escenarios, pero todo se vuelve incierto si la gente no cumple su parte”.

“La verdad es que no conocíamos este virus, no sabemos exactamente como remediarlo, todo está en prueba, no solo en Argentina sino en todo el mundo. Lo único que sabemos es la velocidad de contagio. Usemos ese arma a nuestro favor, hagamos todo lo necesario para no contagiarlo, y lo que tenemos que hacer para eso, es encerrarnos en nuestras casas”, subrayó Alberto Fernández.