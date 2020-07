El área de planeamiento municipal de El Hoyo trabaja sobre tres ejes apuntando a la reactivación de obras paralizadas y ejecución de nuevos proyectos

Desde la coordinación de planeamiento municipal de El Hoyo, a cargo de Julio Ruiz, tras asumir la actual gestión y realizado un análisis de situación, se trabaja sobre tres ejes: Destrabar y finalizar obras inconclusas; proyectar obras que apunta a cambiar la matriz de servicios y en tercer lugar revalorizar los espacios públicos.

Reactivación de Obras paralizadas

Una obra que buscan destrabar es el edificio del servicio de protección de derechos, la cual presenta algunas faltas administrativas recibidas de la gestión anterior, que impiden certificar la misma para su avance.

En ese marco este miércoles se le planteó el problema al Ministro de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud de Chubut, Gustavo Hermida, quien visitó la localidad, “como una necesidad urgente a resolver”, Ruiz indicó que se acordó “realizar un nuevo análisis y presupuesto de obra para poder realizarla y seguir adelante”.

Así mismo se informó que la reactivación de la misma como están dadas las cosas, debería hacerse con fondos municipales para suplir el desmanejo del gobierno anterior, lo que se presenta con dificultad dada la situación económica del momento.

De proyecto “ Cinco perforaciones de agua y cisterna” : hay solo dos identificadas con planos

Otro proyecto que la actual gestión recibió sin terminar, es el denominado “ cinco perforaciones de agua y cisterna”, por una inversión de tres millones de pesos , al respecto se indicó que “ En las carpetas del proyecto solo se encontraron planos de dos de ellas, una ubicada en sector de Catarata y otra hecha en la entrada de Valle Del Pirque en una ochava dentro de un lote privado, en donde tampoco hay servicio de energía trifásica, lo que demanda una obra eléctrica …” , del resto de las perforaciones no hay carpeta técnica.

Como las mismas aparentemente tenían como objeto inyectar agua a las redes de distribución domiciliaria, desde el área de planificación municipal, se explicó que “nosotros creemos que teniendo una captación tan importante como el arroyo Catarata habría que focalizar las inversiones en mejorar esa red para trabajar por gravedad, y no tener gastos energéticos de electricidad y tener un control más preciso de calidad del agua distribuida entre los vecinos y vecinas. Nosotros hicimos modificación del proyecto y definimos darle otra orientación “, señaló Julio Ruiz.

Limpieza de tendido eléctrico

Además se subrayó que en lo que va de la nueva gestión municipal, se ejecutaron proyectos de limpieza de tendidos eléctricos, en pos de minimizar los problemas de cortes de energía por falta de mantenimiento en la limpieza de las líneas.

Construcción: Casa de la mujer

El proyecto de construcción de la “Casa de la Mujer” ya está diseñado, se encuentra en vía de gestión de fondos, también ante el ministerio de familia de la provincia. La misma se ubicará en el mismo terreno de la comisaria de la mujer, en Barrio Valle del Pirque.

En ese marco el coordinador del área municipal valoró que “Por suerte el nuevo ministro Hermida, con quien tenemos un buen diálogo venía trabajando en el ministerio de infraestructura, conoce la situación y necesidad de cada una de las obras”.

Otros proyectos en gestión

Por otra parte Ruiz, dijo que si bien hay proyectos cuya inversión se canaliza a través del gobierno provincial, entendiendo que la difícil situación económica que atraviesa Chubut, también se está trabajando bajo distintas líneas de programas y planes nacionales, en cuyo marco se gestionan fondos para la concreción de nuevos proyectos .

En ese sentido el coordinador puntualizó los siguientes proyectos:

-Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible – Plan Integral “Casa Común”: el municipio de El Hoyo decidió adherir al flamante plan, a través del mismo se gestionarán fondos para la concreción de proyectos relacionados con la soberanía alimentaria ( construcción de huertas e invernaderos sociales) y la revalorización de espacios públicos.

En ese marco se planifica la puesta en valor de la costanera del rio, en el sector desde puente Salamín hasta la altura del camping del Rio y aguas abajo en dirección a Barrio Sauzal; el programa nacional tiene una fuerte mirada ambiental y contempla el arbolado de especies nativas.

Estas obras tienen como objetivo generar empleo y movimiento en la economía social, las mismas prevén ejecutarse bajo modalidad mixta, lo que significa que el municipio podrá aportar maquinaria y áridos, sumando a la misma mano de obra del sector cooperativo, al respecto Ruiz indicó “es muy importante el rol de las cooperativas, es importante que las obras se distribuyan y lleguen a la mayor cantidad de gente, por eso entendemos que la cooperativa es un buen lugar para canalizarlas”

-Argentina Hace: Ampliación de ciclo vía

El proyecto presentado contempla una inversión directa superior a los cuatro millones de pesos, con fondos provenientes del programa nacional Argentina Hace .La ciclo vía será de mil metros e irá entre el Callejón de Inmigrantes, desde el punto en que quedó inconclusa, hasta el callejón de Saliva Breide, donde estará la plaza saludable con juegos deportivos, luminarias y un paseo parquizado. La obra se ejecutara con contratación de mano de obra a través de cooperativas de trabajo local.

-Alumbrado público: Contempla dos partes, una que es el recambio de luminarias a led de corredores escolares ; y la reparación y reutilización de las luminarias de recambio para ampliar el alumbrado público en los accesos a los distintos barrios y parajes.

– Sistema de cloacas: Demanda una fuerte inversión

El coordinador de planeamiento municipal , en dialogo con Noticias de la Comarca, sostuvo que el sistema cloacal es un problema grande a resolver, para lo que se trabaja sobre un proyecto que demanda una inversión que ronda los 16 millones de pesos “ va a ser el más importante a presentar” . Ruiz además subrayó que “es una planta que aún no tiene un plan de manejo, la gente de ambiente está trabajando en eso; no es solamente conectar gente y recibir residuos, sino que hay tratarlos correctamente y hacer un seguimiento; además los operarios de la planta tienen que trabajar bajo condiciones óptimas en cuanto a equipamiento”.

Además se indicó que el sistema cuenta con una estación de bombeo provista con dos bombas que nunca tuvieron el mantenimiento adecuado; hoy una de las bombas se encuentra en reparación, y el hecho de no contar con una bomba para backup, cuyo valor ronda los 7 mil dólares, es una dificultad a la hora de hacer las tareas de mantenimiento.