El abogado radical Hugo Cancino negó estar detrás de un plan desestabilizador de gestiones de gobierno y haber dicho la frase que se le indilgó en nota publicada en un medio

En las últimas horas a raíz de una nota publicada en un medio de comunicación, distintas fracciones, partidos y agrupaciones políticas, mediante la difusión de comunicados repudiaron al abogado Radical de Lago Puelo Hugo Cancino, quien salió a desmentir haber dicho lo que dicen que dijo, aseverando que en primer lugar no dio ninguna nota a ningún medio, al tiempo que desmintió haber realizado un comentario con la frase que se le indilga.

🛑👉DECLARACIONES DRL DR.HUGO CANCINO 👇👇👇



Noticias de la Comarca le pregunto a Cancino ¿Usted está detrás de un plan desestabilizador de las gestiones municipales de Epuyén, Lago Puelo, El Hoyo? a lo que respondió, con respecto a Epuyén no tengo conocimiento ni siquiera de la gestión de gobierno, no he estado en Epuyén por lo menos desde hace un año; en El Hoyo estoy como asesor del concejo deliberante y lo único que hago en ese aspecto no es político, sino asesoramiento jurídico para el que estoy contratado por el concejo. En Lago Puelo si tengo mi militancia, si me dedico a la política directamente y soy ferviente crítico de la gestión actual, porque creo que además de un montón de defectos que tiene la gestión hay ciertos actos de corruptela que denuncio, y eso genera mucho revuelo”.

Por otra parte dijo haberse visto sorprendido por la rapidez en la que distintos líderes políticos salieron a repudiar lo que se dijo a su entender” en una nota falsa que nadie se ocupó por averiguar el origen. Pero cuando ocurren cosas graves en lago Puelo que tendrían que movilizar a una gestión peronista hay un silencio bárbaro y no como en este caso que se me cuestiona o critica cosas que ni siquiera dije” aseguró .

Respecto al origen de la nota el cual Hugo Cancino califica como “Falsa”, aseveró: “no tardaron mucho en llamarme y decirme que esa nota habría sido fabricada por una persona que no conozco de apellido Pairone, me dijeron que esa persona utilizando un medio que no conozco subió una frase diciendo que era mía, creo que con toda la intención de desmerecer la gestión de la comisión investigadora del concejo deliberante de El Hoyo donde me desempeño como asesor. Esto no genera otra cosa, que es una demostración como se manejan las cosas en política, utilizando ciertos medios para ensuciar una gestión o una investigación que está haciendo el concejo deliberante que no tiene nada que ver con mi posición política”.



Mamarracho jurídico

Finalmente al solicitarle su opinión sobre la calificación de “ mamarracho jurídico” expresada por el intendente de El Hoyo Pol Huisman, respecto al accionar del concejo deliberante de El Hoyo , el asesor legal del poder legislativo de la localidad, dijo “ Yo creo que el Consejo Deliberante tiene la facultad de investigar a los funcionarios del ejecutivo , es una de sus funciones, no hay mucha experiencia en que los Concejos Deliberantes creen este tipo de comisiones y lleven adelante sus investigadores, creo que en este caso lo han hecho con cierta prolijidad, pudo ejercer el intendente su d derecho de defensa, creo que conforme a lo calificado por los concejales es un hecho grave en donde se ha burlado toda una serie de normativa que hace a la pandemia y que a muchos vecinos los tiene preocupados, creo que es justo que sea sometido a la observancia de la comunidad , que es lo que se está haciendo hoy. Es democrático lo que se está haciendo” ,aseveró.