El 4G es un reclamo recurrente de la comunidad de El Hoyo

LA CONECTIVIDAD LOCAL EN EMERGENCIA

El intendente de El Hoyo, Rolando «Pol» Huisman, reconoció que a principio de su gestión creyó que el tema de la conectividad y la llegada del servicio de 4 G a la localidad iba a tener una pronta solución, lo que finalmente al día de hoy no sucedió. En diálogo con Noticias de la Comarca el mandatario sostuvo “es increíble que la localidad de El Hoyo no tenga el servicio de 4 G, nosotros estamos denodadamente gestionando para que se haga ante la empresa movistar, ENACOM, es un servicio fundamental para la comunidad en general “, adelantó que se declarará la conectividad local en emergencia.

¿Qué es lo que traba concretar el 4 G?

Consultado Huisman cuál era la traba que no se está pudiendo resolver para que la localidad tenga cobertura conectividad 4 G, explicó que si bien se trabajaron alternativas con la empresa no se logró la factibilidad requerida; aunque previo al incendio se le propuso a la empresa un punto que sí es apto a la altura del punto panorámico camino a Puerto Patriada pero lamentablemente la proveedora también lo rechazó ; a esto Huisman subrayó “ tras el incendio la empresa se empaco … y por decirlo de alguna manera la empresa volvió a su plan de reactivar su plan en la antena en la zona alta de Las Golondrinas , sector que está en conflicto … hoy yo no creo que vayan a poder destrabar eso, hay un conflicto ambiental y social , gran parte de los pobladores no quieren esa antena”.

El Hoyo declarará la conectividad local en emergencia

Ante la complejidad del escenario, el poder ejecutivo municipal trabaja junto al Concejo Deliberante un proyecto de declaración de emergencia de conectividad en la localidad, para que el ENACOM tome cartas en el asunto.

Finalmente, Huisman entiende que al haber sido declarados por el gobierno nacional como esenciales, los servicios de conectividad y comunicación a nivel país, se generó una tensión con las empresas que en ese marco desatienden las situaciones y necesidades de las comunidades. “Estamos en un laberinto, del que vamos a salir creo yo, declarando la emergencia de la conectividad local, y con mucha presión política, porque tenemos dialogo y contacto directo con el ENACOM y el apoyo del senador Luenzo, quien preside la comisión de comunicaciones del senado” , aseveró el mandatario municipal.