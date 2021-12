Día del Petróleo: Arcioni reveló que Chubut exportó 1.300 millones de dólares en 10 meses y se realizarán inversiones por 1.000 millones más

El gobernador encabezó en Comodoro Rivadavia el acto central por el 114° aniversario del descubrimiento del petróleo junto a dirigentes, empresarios y funcionarios nacionales, provinciales y municipales.

El gobernador Mariano Arcioni presidió este lunes en Comodoro Rivadavia el acto central por el 114° aniversario del descubrimiento del petróleo. Ante funcionarios, dirigentes gremiales, intendentes, operadoras y legisladores, el mandatario celebró las inversiones que se realizarán en producción por 1000 millones de dólares y destacó que en los últimos 10 meses Chubut aportó 1.300 millones de dólares en exportaciones de hidrocarburos.

En ese marco, instó a “debatir y buscar consensos entre todos los sectores para el crecimiento de la provincia”.

Como parte de una intensa actividad que se desarrolló a lo largo de este lunes en Comodoro Rivadavia, el mandatario reconoció el rol de la actividad hidrocarburífera en el desarrollo de la región y aseguró que “tenemos la obligación de tener un único objetivo conjunto que es el bienestar de nuestros trabajadores y de nuestra provincia”.

En el acto estuvieron presentes el intendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque, el vicegobernador Ricardo Sastre y el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, además de los intendentes de Sarmiento, Sebastián Balochi y de Rada Tilly, Luis Emilio Juncos; el senador nacional Carlos Linares; la diputada nacional Ana Clara Romero; los diputados provinciales Carlos Eliceche; Juan Horacio Pais, Carlos Mantegna, Adriana Casanova, María Magdalena Cativa y Tatiana Goic; el viceintendente Othar Macharashvili; concejales de la ciudad; secretarios y subsecretarios municipales y provinciales además de representantes de las operadoras PAE, Capsa, YPF y Tecpetrol.

En su discurso, el gobernador del Chubut reivindicó el ejemplo de los pioneros: “Todos los que han acompañado este proceso a lo largo de los años y que creyeron en el esfuerzo, en la esperanza, en el desarrollo y en el futuro”.

Arcioni destacó la “responsabilidad social empresaria de las seis operadoras que trabajan los yacimientos, como también la responsabilidad social de los gremios, con esa capacidad de encontrar y de buscar la paz social para poder sentarse a una mesa de diálogo, equitativa, de consenso”.

En ese sentido, señaló que “de la paz social vienen las inversiones, el desarrollo, por eso este reconocimiento a las operadoras, a todos los gremios, por el entendimiento de encontrar ese consenso”.

Arcioni reveló que la Cuenca del Golfo San Jorge “es la mayor exportadora del país. Al mes de octubre Chubut exportó por 1.300 millones de dólares”. Y llamó a “defender y trabajar sobre una menor retención de las exportaciones y la quita de la retención a los puertos patagónicos. Lo estamos trabajando porque es una lucha que tenemos que dar. Primero nuestra provincia, primero nuestros ciudadanos”, manifestó.

El gobernador sostuvo que “la provincia no se merece que discutamos cosas que no llevan a nada, no nos merecemos las chicanas, tenemos que trabajar siempre mirando al prójimo. Tenemos la obligación de tener un único objetivo conjunto que es el bienestar de nuestros trabajadores y de nuestra provincia”, concluyó.

Tiempo de nuevas necesidades

Refiriéndose al significado de la fecha y la incidencia de los procesos históricos en la industria, el presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de YPF, Miguel Scaruli destacó que el hallazgo del petróleo representó “un hito clave a la hora de pensar nuestro progreso y nuestro desarrollo social y cultural”. Lamentó los tiempos sensibles debido a la pandemia de COVID y recordó a quienes perdieron la vida en el último año.

“Necesitamos contar, comunicar y qué pensamos. Necesitamos sanar y volver a caminar porque sabemos hacerlo después de luchas nobles y notables. Así podremos visualizar la riqueza y lo que el petróleo representa. Los adultos mayores estamos siempre a disposición por la vida y la generosidad de ésta tierra”.

“Necesitamos unirnos como Cuenca” propuso. “Pasaron los momentos electorales y tenemos la obligación de juntarnos para que las ciudades crezcan y se desarrollen por delante de cualquier interés individual”, expresó por su parte Luque.