Desmienten que el municipio de Lago Puelo fue tomado por damnificados por los incendios

El vice intendente Alejandro Marques desmintió rumores que daban cuenta que el municipio estaba tomado por damnificados por los incendios. Así mismo se indicó que durante la mañana de hoy se realizó una reunión de gabinete, en la que se fijaron prioridades y dos ejes centrales , en el marco de la misma Sánchez le solicitó la renuncia a los miembros del gabinete, para analizar posible reestructuración , pensando en garantizar el mejor equipo para la continuidad de la gestión.

En ese sentido al ser consultado, el vice intendente sostuvo que “en función de eso el intendente planteo la necesidad de generar un reordenamiento del gabinete, para lo cual se solicitó a los funcionarios la presentación de las renuncias para ir analizando caso por caso, ratificar lo que hay que ratificar, reordenando y restructurando para garantizar el mejor equipó para la etapa de viene”.

Más adelante Marques, reconoció que dentro del equipo hay diferentes miradas de cómo resolver una crisis producto de que en esto 20 meses de gestión, 3 dentro de la normalidad, 17 meses transcurrieron en pandemia y 5 meses con una catástrofe única en pandemia, aunque remarcó que más que una crisis interna hay un “equipo fortalecido con distintas miradas “.

Así mismo se supo que el primer mandatario municipal durante el encuentro con vecinos se descompensó y fue asistido por la salud pública, encontrándose ya en buen estado de salud.

Marqués, detalló que sobre el medio día un grupo de vecinos se manifestó ante las autoridades locales, ocasión en la que fueron escuchados por el intendente.

Plantearon varios temas, entre ellos su preocupación por como continúa el funcionamiento de asistencia y restitución de servicios, el estado y necesidad de regularización de tierras cuyo proyecto de ley aún está pendiente de tratamiento por parte de la legislatura provincial. Además, Expresaron su preocupación por la presencia de un grupo de infantería montada que permanece en la zona, bajo orden del ministro de seguridad.

Sobre este último tema el vice intendente advirtió que “que están haciendo más que prevención, hostigamiento … esa es la sensación de los vecinos. La situación de vulnerabilidad de esas familias que lo han perdido todo es conocida , encima una situación de hostigamiento por fuerzas de seguridad no sería la mejor receta para volver a recuperar , ordenar y garantizar la paz social “, en relación a esto Marques agregó que el gobierno municipal está en permanente contacto con diferentes organismos del gobierno nacional y directamente con el viceministro de seguridad de la nación, a lo que adelantó que “ seguramente se realizará una presentación formal al respecto “.

Así mismo los vecinos fueron informados que ya recuperaron casi toda la información digitalizada que se encontraba en los CPU secuestrados durante el allanamiento realizado por la justicia la semana pasada, lo que permitirá la semana que viene restituir con normalidad el funcionamiento de la atención de la emergencia y de otros temas relacionados con la vida cotidiana municipal.

Investigación y allanamiento por el incendio del 9 marzo

Consultado entorno al allanamiento judicial realizado a la delegación de servicios públicos de la provincia con asiento en Lago Puelo, Alejandro Marques, sostuvo que “ lo que quedó claro y verificado es que hay una obra fundamental que no cumplió la gestión anterior vinculada a la poda y desmalezamiento de líneas eléctricas. Es evidente el incumplimiento por parte de la gestión municipal anterior y que esto habrá que estimar cual habrá sido el efecto en por lo menos una parte de lo que fue la catástrofe ígnea …”

“Hay responsabilidad política “

Por otra parte el funcionario, valoró la decisión de la justicia de seguir avanzando en la investigación, aunque entorno los otros focos de incendio desatados (presuntamente de carácter intencional) y que terminaron siendo causal también de la catástrofe, señaló que “preocupa el hecho de que no haya hipótesis definidas aún… Pero más allá de esto la responsabilidad política está claramente determinada, acá ha habido una instigación a cometer actos vinculados a este incendio intencional, que justamente también desde un primer momento fue planteada por el ministro de ambiente de la nación “.

Teniendo en cuenta el contexto y las acciones políticas que se han ido dando este último tiempo, el vice intendente de Lago Puelo dijo “ la verdad que tengo que pensar cual ha sido la responsabilidad de algunos de estos actores políticos en por lo menos el manejar en forma tan virulenta y con tanto odio el manejo de la catástrofe… no quiero pensar que alguno de ellos pudiera haber sido responsable … pero la sensación es que no les ha gustado y nunca han podido aceptar que el peronismo ha ganado en Lago Puelo y parece que están dispuestos a mostrar todas y cada una de las armas que tienen a su disposición para que éste gobierno continúe”.