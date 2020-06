Denuncian falta de material, elementos de seguridad e higiene para el personal de servicios públicos de delegación noroeste

Recién el miércoles por la tarde las localidades de Cholila, Epuyén y El Maitén tras 24 horas sin energía eléctrica vieron restablecido el servicio. La emergencia energética en la que se encuentra el sistema eléctrico que abastece la Comarca Andina, bajo orbita de la delegación noroeste de servicios públicos de la provincia del noroeste, se sigue profundizando en su historia y con el paso del tiempo. Secretario gremial denuncia falta de material y elementos de seguridad e higiene para el personal.

Mauro Palma secretario del sindicato de luz y fuerza, en representación de los trabajadores se refirió una vez más sobre la gravedad del tema, remarcando que “los intendentes de la comarca siempre están colaborando con situación nefasta que están pasando los servicios públicos de la provincia del Chubut. Me avergüenza tener que hacer esta nota con un tema reiterativo, hace tanto tiempo que existe el problema que ya casi esta naturalizado en la población… entonces cuando salgo yo u otro compañero parecemos locos con la misma cantinera”.

En ese sentido subrayó que la falta de recursos material, seguridad y de movilidad se acrecentó aún más con la emergencia sanitaria por la Pandemia Covid 19 .

Palma adelantó que este miércoles radicaría una denuncia ante la secretaria de trabajo de la provincia por” falta de recursos materiales, de elementos de seguridad e higiene, indumentaria, no tienen mameluco, botines capa de agua”, afirmó el referente gremial.

140 millones de pesos en la calle por falta de facturación

Palma, aseveró que los trabajadores de la delegación del noroeste del Chubut se siente abandonados por el Estado, al tiempo que aclaró que eso no significa que el dialogo esté cortado. “ Las flores no engorda a los chanchos, siempre digo yo, hay preguntas y preocupación de todo el mundo, pero nunca apareció el dinero ni se concretaron los acuerdos políticos para que la recaudación quede acá en el noroeste y sea de vuelta con servicios a los vecinos…es mas no solamente que nunca hubo ideas o proyectos que acrecienten la presencia de los trabajadores de luz y fuerza o de servicios públicos de la provincia acá en el noroeste sino todo lo contrario cada vez se le ha quitado más fuerza, reflejo de ello es lo que ocurre con sistema de facturación hace un año y medio que no se cobra el servicio de energía eléctrica. Quitaron el sistema de facturación por no pagarle 20 mil pesos al técnico que mantenía el sistema, esto provocando una falta de pago de 140 millones de pesos en la calle” .

Mauro Palma además se encargó de aclarar que no existe ninguna interna entre los cargos jerárquicos de la delegación al asegurar “Acá la cuestión no pasa en estar en contra del jefe de la delegación noroeste, no hay ninguna interna , este no es un cargo político es un compañero de trabajo, está igual que nosotros a los saltos tratando de sacar soluciones para esta delegación” .