Costa:” Las normas no son en contra de las organizaciones, son a favor que las cosas se hagan bien”

Tras la advertencia pública realizada por la UTT-Patagonia con sede en El Hoyo, que acusó al gobierno municipal de haber intimado a la organización a través del área de inspectoría a habilitar el local en donde funcionan como sede las compras conjuntas , el secretario de gobierno Martín Costa, subrayó que desde el municipio lo que se hace es un control y aplicación de ordenanzas vigentes, aclarando que las medidas no son en contra de las organizaciones, sino que son a favor de que “las cosas se hagan bien de manera controlada con normas de seguridad de higiene y todo lo que requiere la habilitación comercial” dijo el funcionario.

Así mismo se remarcó que el gobierno que encabeza Pol Huisman tiene total afinidad con las tareas y el trabajo que realiza UTT, así como con cualquier organización social que tiene bajo sus objetivos la idea de mejorar la calidad de vida de los más humildes.

Consultado Costa cual era la situación dada entre ambas institucional , el secretario de gobierno del municipio de El Hoyo, respondió “ acá lo que hay es un conflicto aun no resuelto, es que la organización está impulsando un local comercial, y eso obliga al municipio a control de acuerdo de las ordenanzas vigentes, pero también en pos de la propia organización, las normas no son en contra de las organizaciones, son a favor que las cosas se hagan bien de manera controlada con normas de seguridad de higiene y todo lo que requiere la habilitación comercial”.

Por otra parte el funcionario afirmó que el dialogo está abierto y no ve razones para que el problema no se solucione en corto plazo.

Al tiempo que aclaró “acá no hay un fin recaudatorio, no es que queremos cobrarle tasas e impuestos a una organización social popular… y si es necesario por el fin con personaría jurídica, si hay que eximir de algún impuesto en eso no hay problema, lo que queremos es que se desarrollen todas las actividades con control de acuerdo a las ordenanzas “

Por otra parte si bien reconoció que quizás estas iniciativas suelen generar algún tipo de chisporroteos o conflicto con productores y comerciantes locales, eso se pudo solucionar en forma armónica ya que desde la propia organización entienden que hay que cuidar el trabajo local.

Finalmente Martin Costa indicó “Hay que seguir trabajando para que esta iniciativa que ellos han impulsado siga funcionando y ofreciendo lo que ofrece en el pueblo y lo haga en buenas condiciones”.